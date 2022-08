/ / Professora Selma Bastos: Ex-Prefeita e agora Pré-Candidata a Deputada Estadual

"Selma Bastos é nacionalmente conhecida por sua articulação e habilidades políticas (...) Se ela for mesmo eleita, o Município de Goiás voltará a eleger um nome próprio para a Assembleia Legislativa do Estado após 24 anos."

A Ex-Prefeita de Goiás por dois mandatos consecutivos (2012-2020) Professora Selma Bastos, anunciou em suas redes sociais no fim do mês de Julho sua Pré-Candidatura a Assembleia Legislativa como Deputada Estadual por Goiás, concorrendo pelo partido Solidariedade na base do atual Governador Ronaldo Caiado (União Brasil).

Selma, que foi Prefeita pelo Partido dos Trabalhadores (PT), fez história no município de Goiás ao ser a primeira mulher a se candidatar à Prefeita na Cidade e a primeira a se eleger. Foi, ainda, a primeira pessoa a se reeleger para um mandato consecutivo e teve um papel decisivo na eleição do seu sucessor, o atual Prefeito Aderson Gouvea (PT).

A ex prefeita comunicou sua saída do PT em uma carta pública divulgada em 13/10/2021, em que afirma não se tratar de um rompimento com o partido, visto que há um grande carinho pela militância petista e um ótimo relacionamento com o atual chefe do Poder Executivo do município de Goiás, Aderson Gouvea, além de receber o apoio de outros quadros importantes do partido como a atual Vereadora Elenízia da Mata e as Secretárias Municipais de Educação Ângela Fonseca e de Cultura, Raissa Coutinho.

Selma filiou-se ao Partido SOLIDARIEDADE em Brasília no dia 27/03/2022, a convite do Deputado Federal por Goiás Lucas Virgilio - um dos principais autores de emendas parlamentares no município de Goiás-, na qual ela foi recebida com alegria e entusiasmo pelos representantes do partido, sendo seu marido Felim (Vice-Presidente Municipal do Solidariedade), o atual Presidente do partido e Secretário Municipal de Esporte e Lazer, Lélis Costa; o atual Presidente da Câmara Municipal de Goiás, Sidnei do Master; e o Ex-Vereador que obteve quase 500 votos na ultima eleição, Edimar (Patim), além dos demais filiados. A Professora conta ainda como apoio de várias outras figuras políticas de Goiás, sendo a Ex-Vereadora e Ex Vice-Prefeita Pastora Márcia (União Brasil), o Vereador Zilwimar Dantas (Tizil/PP), entre outros.

O Governador Ronaldo Caiado, que tem sido muito habilidoso em conquistar apoio de lideranças do interior, fez pessoalmente um convite para que Selma integrasse sua equipe na Secretaria de Estado da Educação, ao lado da Secretária Fátima Gavioli. Selma, que é professora da rede, ocupou por nove meses o importante cargo de Subsecretária de Governança da SEDUC, ganhando maior projeção para outras regiões do Estado com a intensa agenda de trabalho e entregas da Secretaria.

Na SEDUC, por mais de uma oportunidade, Selma foi a representante do Governador Ronaldo Caiado em eventos oficiais no município e, até o momento, se consolida como a principal pré-candidata da base do governador na cidade. Se ela for mesmo eleita, o Município de Goiás voltará a eleger um nome próprio para a Assembleia Legislativa do Estado após 24 anos.

A Ex-Prefeita projeta ter um expressivo número de votos em sua cidade natal, onde foi Prefeita por dois mandatos e realizou inúmeros benefícios a todo o município e Região do Vale Rio Vermelho. Selma Bastos é nacionalmente conhecida por sua articulação e habilidades políticas, além de grandes feitos como representar o Brasil internacionalmente no evento promovido pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), receber 2x consecutivas o prêmio de Prefeita Mais Influente de Cidade com menos de cem mil habitantes, entre outras premiações.;

Em entrevista ao Jornal Classifique a Pré-Candidata a Deputada Estadual, Selma Bastos declarou:

“Estamos construindo uma candidatura a deputada estadual com um arco suprapartidário de alianças. Nossa meta é sermos uma voz feminina e uma representante da Educação na Alego. Para isso, estamos colocando à disposição nossa experiência exitosa de 8 (oito) anos na Prefeitura de Goiás e nossa habilidade de articulação política para criar pontes de diálogos entre os governos municipais, estadual e federal e a própria sociedade, para garantir direitos e melhorar a vida das pessoas”. (Selma Bastos).

