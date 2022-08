/ / Prefeitos de 214 municípios do Estado de Goiás reforçam apoio a Caiado

Gestores da grande maioria dos municípios goianos vieram a Goiânia firmar o compromisso com a reeleição do atual governador, incluindo as principais cidades de todas as regiões de Goiás



A sétima e última reunião com prefeitos que vieram a Goiânia para declarar apoio à reeleição do governador Ronaldo Caiado (União Brasil) foi realizada nesta segunda-feira (1º/08), com 35 gestores de cidades do Sul e Sudeste do Estado, em almoço na sede do diretório estadual do União Brasil, na Capital. Ao todo, os eventos reuniram 214 prefeitos, que anunciaram esforço nos próximos 60 dias para garantir a continuidade das conquistas do atual governo.



Dos 246 municípios, praticamente 90% deles terão prefeitos empenhados na reeleição de Caiado, incluindo alguns de partidos de oposição ao governo. Com discurso unânime de manutenção da parceria entre Estado e os municípios, em todos os encontros foi destacada a seriedade da atual gestão, que recuperou as finanças do Estado, freou a corrupção desenfreada e pavimentou uma grande transformação em Goiás, com repasses constitucionais regulares aos municípios e investimentos em obras e programas sociais.



O encontro desta segunda-feira teve a participação de mais 35 prefeitos, entre eles o de Itumbiara, Dione Araújo (UB), a maior cidade do Sul goiano. Na ocasião, Ronaldo Caiado também recebeu o apoio do prefeito de Vicentinópolis, Branquinho (PSDB), mais um que pertence a uma legenda de oposição ao atual governo, mas aposta na manutenção da atual gestão.



O prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale (UB), esteve presente no encontro desta segunda e falou sobre a boa avaliação dos prefeitos em todas as regiões do Estado, segundo ele, reflexo dessa parceria entre Estado e municípios. “Vão querer apresentar um ‘pseudo’ novo, mas a população quer a segurança de quem transformou e trouxe dignidade para Goiás”, destacou o gestor.

“Nossa palavra de ordem aqui é gratidão. Estamos prontos para todo o trabalho em busca da reeleição”, anunciou a prefeita de Pires do Rio, Cida Tomazini (Podemos). Destacando o recapeamento de ruas da cidade graças ao governo estadual e a ajuda por meio de programas sociais, a prefeita falou direto ao governador: “Pires do Rio não tem problema de fome graças ao seu governo”. Demonstrando o amplo apoio a Caiado no interior do Estado, Haroldo Naves (MDB), prefeito de Campos Verdes e presidente da Federação Goiana dos Municípios (FGM), e Carlão da Fox (UB), prefeito de Goianira e presidente da Associação Goiana dos Municípios (AGM), estiveram presentes em todos os encontros. “Esse governador combateu a corrupção e trouxe para Goiás a melhor segurança, saúde, educação e infraestrutura do País”, destacou Naves. “Antes de vir pra cá, estávamos entregando 400 cartões do aluguel social e com fundos, pois é um governo sério”, reforçou Carlão.



Aos prefeitos, o governador lembrou os principais programas e investimentos realizados nos municípios representados no encontro desta segunda-feira e também em outras regiões, beneficiando todo o Estado. “Vocês sabem que eu ganhei a eleição (em 2018) com o apoio de apenas 14 prefeitos, mas respaldei cada um de vocês. Não fizemos um governo personalista”, afirmou.



O governador falou sobre o esforço para fazer a recuperação fiscal do Estado: “Quando entrei, pagávamos R$ 3 bilhões de dívida por ano. Nesse ano, paguei R$ 90 milhões. Goiás é rico demais. É só fechar a boca da corrupção que sobra para as realizações”, revelou Caiado.



Força em todas regiões



O apoio à reeleição de Ronaldo Caiado foi visto desde a primeira reunião, com gestores da região Central de Goiás, e contou com a presença do prefeito da Capital, Rogério Cruz (Republicanos), e do prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PP). No mesmo dia, Vando Vitor (PSDB), prefeito de Palmeiras de Goiás, cidade-natal do ex-governador Marconi Perillo (PSDB), participou do encontro reafirmando seu apoio e admiração pelo trabalho de Caiado.



Nas reuniões seguintes, participaram dos encontros os prefeitos de Luziânia, Diego Sorgatto (UB); de Valparaíso, Pábio Mossoró (MDB); e de Formosa, Gustavo Marques (Podemos), mostrando a força de Caiado entre as lideranças do Entorno do Distrito Federal. Os investimentos na região, sobretudo em Saúde e Educação, são uma das grandes marcas do atual governo.



No Sudoeste goiano, entre os prefeitos aliados estavam Humberto Machado (MDB), de Jataí; e Paulo do Vale, de Rio Verde. Vanuza Valadares (Podemos), prefeita de Porangatu, principal município da região Norte, esteve entre os prefeitos que levantaram coro para agradecer os benefícios e investimentos recebidos do governo Caiado.



O governador também recebeu o apoio de prefeitos do Oeste Goiano, dos Vales do Araguaia e do São Patrício, e do Nordeste Goiano. Os prefeitos de Jaraguá, Paulo Victor Avelar, e de Hidrolândia, José Délio, ambos do União Brasil; e de Rialma, Fred Vidigal (PTB), também destacaram-se na mobilização em apoio ao atual governador.