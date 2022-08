/ / Monumentos de Goiás recebem iluminação Lilás no mês de combate a violência contra às mulheres

Hoje, 01 de Agosto de 2022, o prédio da Prefeitura e alguns monumentos da Cidade de Goiás, como o Chafariz e a Cruz do Anhanguera, receberam a iluminação da cor lilás, em referência à Campanha Nacional de conscientização pelo fim da violência contra às mulheres, sendo a realização uma parceria entre a Secretaria das Mulheres, Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos e a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico.



A campanha busca chamar atenção da sociedade, para o enfrentamento à violência doméstica contra às mulheres e meninas, seja ela física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial. Quem sofrer ou presenciar algum ato suspeito deve procurar as autoridades competentes ou denunciar no Disque 180.



"Agosto Lilás" é uma campanha nacional que foi criada em referência à sanção da Lei Maria da Penha (Lei Federal nº 11.340/2006) assinada em 7 de agosto e que este ano completa 16 anos de criação.



A iluminação lilás nos prédios públicos pela Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, mostra que a Gestão está envolvida e preocupada com essa campanha, alertando para os cuidados necessários para que as mulheres não tenham medo e para quem suspeitar de algum caso de violência doméstica, denunciar.



A Secretária das Mulheres, Iolanda Aquino, informa que durante todo o mês de Agosto, serão realizadas várias ações de conscientização, mobilização e combate a todas as formas de violências contra às mulheres e meninas. Aguardem!!

Redação: Secretaria das Mulheres, Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos.Fotos: Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico.



