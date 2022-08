/ / Fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizam ação em captação ilegal nas nascentes do córrego Bacalhau

A Prefeitura de Goiás, por meio da SEMMA (Secretaria Municipal de Meio Ambiente), recebeu denúncias anônimas via telefonemas nos dias 29 de julho e 1 de agosto de 2022 acerca de mortalidade de peixes na região do Rio Bacalhau.

Após o recebimento das denúncias, a equipe da SEMMA, composta por 6 fiscais, se deslocou até o local para averiguação, constatando barragem abaixo da área de nascente. Esta barragem, composta com algumas mangueiras para captação da água, gerou a mortalidade de peixes por falta de oxigenação hídrica. Anteriormente à barragem, foi percebido o curso normal do rio e, após a barragem, não, devido à interrupção.

Na intenção de encontrar as problemáticas, a equipe se dividiu para a averiguação do leito do rio no local, buscando evidências, encontrando as captações. A SEMMA realizou a desobstrução do rio, verificando a continuidade natural do rio.

O Rio Bacalhau trata-se de um rio perene (ocorre durante o ano todo), sendo de suma importância para a conservação ambiental.

A proposta da Prefeitura para SANEAGO é para que a empresa reduza a captação de água no Rio Bacalhau dentro dos períodos críticos para que obtenha-se o retorno e segurança hídrica do córrego, visto a necessidade de possuir água corrente o ano inteiro.

A operação tem projeção de continuidade dentro de todo o curso do Rio Bacalhau, realizando assim a educação ambiental e conservação, precisando também da contribuição da população para que o uso da água seja consciente. Na pós-operação, a equipe está dando continuidade aos trabalhos administrativos.



Redação: Tayná Saad, ASCOM - Prefeitura de Goiás / Lucas Clementino dos Santos - Secretário Municipal de Meio Ambiente.

Fotos: Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

