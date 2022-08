/ / Caiado participa de evento com 3 mil jovens da Assembleia de Deus Ministério Vila Nova

Voltado essencialmente para a juventude, evento religioso reúne cerca de três mil participantes no Ginásio Rio Vermelho, em Goiânia

O governador Ronaldo Caiado participou neste sábado (13/08), no Ginásio Rio Vermelho, em Goiânia, da Conferência Chamados para Fora, promovida pela Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. Voltado essencialmente para a juventude, o evento religioso é um chamamento para o clima de saudável civismo, em ano marcado pela movimentação política. A celebração reuniu cerca de três mil jovens de todo o Estado de Goiás.

O governador elogiou a iniciativa da Igreja Assembleia de Deus, campo Vila Nova e falou da importância do evento com destaque para o trabalho de evangelização dos jovens. “Temos aqui pessoas que estão nos ajudando a construir o Estado. Retirando pessoas do mundo das drogas, fazendo com que elas se sintam responsáveis, bem como orientando as famílias. Isso faz Goiás ser referência nacional, especialmente no comportamento dos jovens, que levam a palavra e se preparam para evangelizar”, disse o governador. "Os jovens podem testemunhar o carinho que tenho por eles", completou o chefe do Executivo.









Realizada nos moldes atuais há cerca de oito anos, porém suspensa no período de pandemia, a conferência tem o objetivo de promover a confraternização dos fiéis, levando aos jovens o estímulo à prática cristã. A programação incluiu pregação da palavra, adoração, apresentações artísticas e participação de cantores goianos e de outros Estados.



Coordenador da conferência, o Pastor Josué Gouveia agradeceu a presença e o apoio do governador Ronaldo Caiado e disse que a juventude goiana tem feito a diferença no século XXI. “Eles têm deixado tantas coisas para estar aqui na presença de Deus, compartilhando conosco momentos de conversão e agradecimento a Jesus. A igreja tem um papel importante na sociedade ao resgatar esses jovens. Por isso esse evento é tão especial”, disse o pastor Josué, presidente da Assembleia de Deus Ministério Vila Nova e que também é 2º vice-presidente da convenção estadual e 5º secretário da Convenção Nacional das Assembleias de Deus Madureira (Conamad).



O deputado Rafael Gouveia afirmou que este é um dia muito feliz em poder receber no Ginásio Rio Vermelho mais de três mil jovens de todas as regiões do Estado. Ele também disse que é uma alegria ter o governador como parceiro e apoiador desse projeto, “ele tem realmente nos dado as mãos para fazermos o evangelho chegar mais longe para cada vez mais restaurarmos vidas e famílias e transformarmos nosso Estado”, garantiu o deputado.



Coordenador dos jovens na igreja, Leonardo Fagundes, assegurou que a conferência visa, em primeiro lugar, louvar a Deus e também mostrar a força do ministério, que reúne uma multidão numa tarde de sábado com o propósito de fortalecer ações e de gerar agentes beneficiadores da sociedade. “Temos pessoas aqui que foram transformadas apenas com a força com a palavra”, explicou.



Chamados para Fora é uma adoração promovida pela Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. A Igreja conta hoje com 320 congregações distribuídas em cinco Estados, compostas por cerca de 25 mil fiéis, uma igreja em Oxford, na Inglaterra, e outra em Portugal. O governador Ronaldo Caiado estava acompanhado do ex-deputado federal Daniel Vilela e do atual deputado federal João Campos.



