/ / / Ao lado da Ex-Prefeita Profª Selma, Caiado lançará sua campanha para Governador na Cidade de Goiás no próximo dia 20/08

Assim como em 2018, Caiado lançará sua campanha oficial na Antiga Capital do Estado, mas

agora com o apoio da Ex-Prefeita e Candidata a Deputada Estadual, Professora Selma Bastos.





De acordo com a jornalista Tainá Borela do MaisGoiás, o atual Governador do Estado e candidato a reeleição, Ronaldo Caiado, confirmou que realizará o lançamento oficial de sua campanha na Cidade de Goiás, assim como fez em 2018, quando lançou sua candidatura na praça de eventos e, ao final das eleições daquele ano, foi o candidato escolhido democraticamente para ocupar o maior posto do poder executivo estadual, como Governado do estado de Goiás.

O lançamento da campanha, que deve ocorrer no próximo dia 20 de Agosto (sábado), na Cidade de Goiás, deve contar com milhares de apoiadores que virão de várias cidades em seis carreatas, o que movimentará a antiga capital e certamente irá incomodar a oposição. As carreatas devem se encontrar no maior local aberto da Cidade, que é a Praça de Eventos.



O cenário atual é bem diferente pra Caiado no Município de Goiás em relação a 2018, nesta eleição ele tem como integrante de sua chapa a Ex-Prefeita, 1ª mulher eleita, e primeira pessoa a ser reeleita consecutivamente no cargo de Prefeito(a) da cidade de Goiás, a Professora Selma Bastos, que será Candidata a Deputada Estadual pelo SOLIDARIEDADE e tem um grande apoio e aclamação dos Vilaboenses, sendo uma esperança de um representante do município ocupar uma cadeira na ALEGO, depois de 24 anos. Selma é a principal cabo eleitoral de Caiado na Cidade de Goiás.



Caiado escolheu a antiga capital, cidade que é Patrimônio Histórico da Humanidade, terra de grandes personalidades, berço da cultura e política goiana, além de ser o berço da sua tradicional família na antiga Vila Boa, a família Caiado, a qual a história se mistura com a própria história da Cidade de Goiás.



O atual Governador mostrou nos 4 anos de mandato um carinho, atenção, e cuidado com o antigo arraial de Sant’Ana, atual cidade de Goiás, sendo presente em vários eventos oficiais e festivos, conhecido como um tocador de obras.



Segundo as últimas pesquisas eleitorais, Caiado é o líder a candidatura ao governo, é um postulante firme e que tem as maiores chances de levar mais uma vez a vaga ao governo sendo reeleito ao cargo, seu maior opositor eleitoral hoje é o Ex-Prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha.



Assim, a Cidade de Goiás pode ser vista como um amuleto para o Governador que não quer arriscar e prefere repetir os passos de lançamento de 2018 para que, no dia 02 de Outubro deste ano (2022), como na eleição anterior, saia vitorioso para governar o estado de Goiás por mais 4 anos, se assim os Goianos escolherem.





Por Matheus Rios e Isadora Chaves

ASCOM Classifique News

About Grupo GBC