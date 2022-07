/ / / Prefeitura de Goiás inaugura o Banco Popular solidário, e o Centro Administrativo do João Francisco

O Prefeito Aderson Gouvea, acompanhado da Vice-prefeita Zilda Lôbo, do Presidente da Goiás Fomento que também representou o Governador Ronaldo Caiado, Sr. Eurípedes do Carmo, da equipe da Goiás Fomento, sendo o Gerente de Produções e Negócios, Hudson Marçal, o Assessor Jomar Lopes, o Chefe de Gabinete Bruno Martins, o Diretor Administrativo e Financeiro, Lucas de Andrade, o Diretor de Operações, Fernando Freitas, do Presidente da Câmara, Sidnei Rosa (Sidnei do Master) e do Superintendente do Banco Popular Solidário, Edson Bastos, realizou a inauguração do Banco Popular Solidário Municipal e o Centro Administrativo do João Francisco neste domingo (24/07).

O Banco é uma idealização da gestão em parceria com o Governo de Goiás, por meio da Goiás Fomento, para possibilitar a abertura de pequenos negócios de Comerciantes do Município. É um incentivo à economia local, promovendo mais produção e emprego para a população. Durante a solenidade, duas mulheres foram contempladas com o benefício para investirem em seus negócios. Já o Centro Administrativo do João Francisco, com abertura do Gabinete do Prefeito e o Administrativo da Prefeitura de Goiás no Setor João Francisco, visa promover uma proximidade com moradores(as) e acessibilidade para a população.









O Prefeito também realizou a entrega de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e veículos para a Secretaria Municipal de Saúde. Os equipamentos foram para a Vigilância, Atenção Primária Saúde, Diretoria de Promoção, Reabilitação e Saúde Mental e os veículos darão suporte para toda a pasta, sendo eles uma Ambulância, carro para viagem, Spin para o SAD (Serviço de Atenção Domiciliar) e uma Strada para o NCV (Núcleo de Controle de Vetores).



Aderson também realizou a assinatura autorizando quase R$300.000,00 em investimentos para a reforma e modernização do Laboratório Municipal Edward Pacheco Santana (XINGU).



Houve a declamação de poesias pelo Artista e Servidor Sergio Campos, homenageando o Escritor e Poeta Divino Damasceno, apresentações musicais de Caio Santana e Companhia, Kauã e Renan e Valdivino Martins. A Secretária Municipal das Mulheres, Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos, Iolanda Aquino, também prestou sua homenagem.



Prestigiaram o momento a Primeira-dama e Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Célia Mendanha, a Chefe de Gabinete, Luanda Gouvea, demais Secretários(as) Municipais, Vereadores(as), o Diretor do Gabinete de Planejamento, Renan de Barros Neto e equipe, a Assessoria Jurídica da Prefeitura, o Superintendente do Parque Agropecuário Vale da Serra, João Carlos Batista, Servidores(as) Municipais, comunidade Vilaboense e, com as bênçãos do Padre Denis, grande parceiro da Prefeitura de Goiás, o Banco Popular Solidário foi entregue à população.



Redação e fotos: Tayná Saad / ASCOM - Prefeitura de Goiás.









About Grupo GBC