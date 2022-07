/ / / Filho da Cidade de Goiás morre em acidente de carro na BR-070 próximo a Aragarças - GO

Um grave acidente foi registrado por volta das 15 horas de sexta-feira (15/7) e matou um conhecido morador da Cidade de Goiás. Trata-se de Jeferson Luiz Bastos Godinho, filho do então Vereador Sgto. Botelho, que também perdeu a vida em um acidente de automóvel.

O acidente ocorreu na rodovia BR-070, a 15 km da cidade de Aragarças (GO) sentido ao distrito de Ponte Alta. Segundo informações publicadas em matéria no site araguaia notícia, Jeferson estava conduzindo um veículo Peugeot modelo 206 de cor prata, quando tentou uma ultrapassagem. Como não conseguiu, o motorista tentou retornar para sua pista de origem, onde acabou capotando o veículo.



O motorista foi arremessado para fora do veículo vindo a falecer. O óbito dele foi confirmado por uma equipe do Samu de Aragarças (GO) que foi acionada pelo Corpo de Bombeiros de Barra do Garças. A Polícia Militar de Aragarças fez o 1º atendimento, mas ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), por se tratar de rodovia federal