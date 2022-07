/ / / Capital do Estado será transferida para a cidade de Goiás nesta segunda-feira/25

Em celebração ao 295º aniversário da antiga capital, Goiás vai sediar, de forma simbólica, os Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo do Estado nesta segunda-feira (25/07). Serviços públicos do Governo de Goiás terão funcionamento diferenciado



A capital do Estado de Goiás será transferida para a cidade de Goiás nesta segunda-feira (25/07), dia em que o município completa 295 anos. Conforme a tradição, a cidade passa a ser a sede simbólica dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário goianos. A transferência das atividades administrativas foi instituída por meio do Decreto nº 10.118, publicado no último dia 15 de julho, no Diário Oficial do Estado.



Em agenda no município, o governador Ronaldo Caiado fará a entrega da comenda da Ordem do Mérito Anhanguera, a mais alta honraria concedida pela Administração Estadual. Criada em 1975, a homenagem é destinada a pessoas e corporações militares nacionais e estrangeiras que se destacam por serviços relevantes, ações ou mérito em prol do Estado de Goiás.



Em decorrência das homenagens ao aniversário da antiga capital, data que é feriado para o serviço público estadual, o funcionamento de repartições públicas e serviços do Estado sofrem alteração nesta segunda-feira. Não haverá expediente nas unidades do Vapt Vupt localizadas na capital e interior. Na terça-feira (26/07) todas as unidades retomam o atendimento em horário normal. Os serviços devem ser previamente agendados nos portais vaptvupt.go.gov.br ou expresso.go.gov.br.



Já o atendimento na plataforma Expresso pode ser acessado 24 horas por dia, de qualquer dispositivo móvel, por meio do site expresso.go.gov.br ou aplicativo de celular. São mais de 100 serviços totalmente digitalizados à população. Dentre os principais atendimentos disponíveis estão emissão de boletos do Ipasgo, segunda via da fatura de água, consulta de débitos estaduais pelo CPF, entre outros.



Saúde



Durante o feriado, os serviços de saúde de urgência e emergência estarão funcionando normalmente em Goiânia e no interior. Nas unidades Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia (Heapa), Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) e Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime (Heelj), de Pirenópolis, apenas o setor administrativo não estará funcionando. No Hospital de Doenças Tropicais (HDT), na capital, apenas a farmácia ambulatorial e o ambulatório serão fechados.



Também a Rede Estadual de Hemocentros (Rede Hemo) de Goiânia e do interior terá seu funcionamento em horário normal, das 8h às 18h. O agendamento de doações pode ser feito pelo telefone 0800 642 0457 ou pelo site agenda.hemocentro.org. No Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), a sala de vacinas (com disposição das doses de sarampo, influenza e Covid-19) ficará aberta sem interrupção da imunização, das 8h às 17h.





O Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Goiás (Ciatox) permanece em plantão 24 horas. O Disque Intoxicação 0800 646 4350 repassa, aos profissionais de saúde e ao público em geral orientações sobre intoxicações, envenenamentos e acidentes com animais peçonhentos. Já a Central Estadual de Medicação de Alto Custo Juarez Barbosa (Cemac) terá suas atividades interrompidas na segunda-feira, retornando o atendimento na terça-feira.



