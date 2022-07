/ / / Aniversário de 70 anos do Bispo Raimundo Aires da Igreja de Cristo de Goiás

Uma grande celebração realizada pela direção da Igreja de Cristo marcou as comemorações do aniversário de 70 anos do Bispo Raimundo Aires Carneiro. Presidente das Igrejas de Cristo da Cidade de Goiás, a igreja tem outras congregações filhas na região. Sob o comando do seu Genro Pr. Marlon Brito e Pra. Iara, Pr Cleber Victor e Pra. Luciana, Pr. Lucimário e Pra Vanda e Pra. Regina o evento aconteceu na manhã de 17 de julho de 2022, nas dependências da Casa Goyazes, uma casa de eventos da região que conta com um ambiente aberto e bem arborizado.

Tudo começou com um delicioso café da manhã servido para todos que estavam prestigiando o Bispo, em seguida vários vídeos foram apresentados contando um pouco da história de Raimundo Aires na cidade de Goiás, bem como várias mensagens de pessoas que não puderam se fazer presente fisicamente, entre elas o Bispo Ulysses, presidente do Ministério Nova Terra e outras autoridades eclesiásticas, além de vários depoimentos de parentes do Bispo que residem na região de Tocantins.

Em meio a cânticos de louvores a Deus pela vida do Bispo Raimundo, palavras, felicitações, poesias, uma linda festa onde também estavam presentes o Prefeito Aderson Gouvea, sua esposa Célia Mendanha Secretária de Assistência Social; a Vereadora Elenízia da Mata, a Professora Selma Bastos e seu esposo Felix Pires, várias autoridades eclesiásticas, sito o Pr. Fábio Souza, Pr. Vitor Hugo, Pr Narciso, Pr. Danilo, Pr. Evanir e Pra. Joelma (Itapirapuã), Pr. Mateus e Pra. Paula (Matrinchã).

Após várias palavras de felicitações ao bispo, dos Prs. Vitor Hugo, Bispo Flávio e outros, algumas pessoas falaram à nossa reportagem direcionando suas palavras de felicitações ao Bispo Raimundo:

A Professora Selma Bastos dizendo como foi participar da celebração de homenagem ao Bispo Raimundo afirmou que: ''Estou tendo a oportunidade de ter uma manhã abençoada, de poder celebrar a vida do nosso querido Pastor e Bispo Raimundo Aires, uma pessoa da minha mais alta estima, um dos homens mais íntegros que tive a oportunidade de conhecer, conviver e estreitar laços, eu não tenho dúvidas que isso fez de mim uma pessoa melhor. Então celebrar o aniversário dele me alegra muito, e também de rever aqui tantas pessoas queridas. Vida longa ao nosso bispo Raimundo e que Deus continue o abençoando e lhe dando muita paz, muita saúde, muito amor, muitas alegrias a esse homem que fez tanto ao município de Goiás através da igreja e sua missão. Sempre fiz questão de fazer parte da vida desse homem que foi muito importante na minha trajetória de vida, com suas palavras amorosas de bênção sempre me honrou, e sempre me abençoou com suas orações, então fazer parte da vida dele me alegra muito.''

O Prefeito Aderson Gouvea também falou a nossa reportagem dizendo que: ''Para mim uma emoção muito grande participar desse evento onde comemora-se os 70 anos do Bispo Raimundo, nas palavras dele ele dizia, - não vi o tempo passar, - então a vida corre mas a marca believe de sua passagem aqui pela Cidade de Goiás. Cora Coralina tentando explicar o significado da vida, se e grande ou não, dizia 'não sei se a vida e curta ou longa demais pra nós, mas sei que nada teria sentido se não tocasse o coração das pessoas', e o Bispo Raimundo sempre tocou e vive tocando o coração das pessoas, então participar nesta manha desta linda homenagem a ele, junto com familiares e todos aqui é uma alegria muito grande. E eu como Prefeito fico muito feliz por tê-lo como conselheiro, e peço a Deus que continue abençoando e lhe dando sabedoria, para continuar nos ensinar qual o melhor caminho a ser seguido.'' Quanto à sugestão do seu genro Marlon Brito, ''é merecidíssimo, sabemos que existe uma legislação que proíbe, mas nada que não possamos olhar com carinho e juntamente com outras autoridades ver o que pode ser feito dentro do nosso município''

Segundo o Pastor Fábio Souza: ''O Bispo Raimundo não é uma pessoa que se restringe à Cidade de Goiás apenas, seu ministério reflete em todo estado e no Brasil, sua história de vida, seu exemplo como família, como pregador da palavra sem dúvida nenhuma reflete em todos uma vida melhor como cristão, portanto o Bispo Raimundo é um exemplo pra todos, independente do ministério, da igreja, da cidade, ele merece todo o nosso reconhecimento.''

Pr. Danilo (Paraguai) disse que ''eu sou um discípulo do Bispo Raimundo, e eu diria que sou um discípulo improvável, sou um dos que mais o bispo resistiu pelo nossa maneira de ser, e ele muito cuidado, zeloso, e nos éramos bem o oposto, mas aprendi muito com a sabedoria dele, com o amor o cuidado dele para conosco, e pra nós é uma grande referência e muita alegria estar com ele e todos aqui, que a bênção e a paz do senhor Jesus que resplandece na vida do Bispo Raimundo alcance todos nós''

Enfim, finalizadas as palavras, foi momento do bolo e dos presente que toda a igreja e amigos proporcionaram aos Bispos Raimundo e Rosa Heidy, um Automóvel NISSAN. Em seguida outro presente que o bispo mais gosta de ver presenciar. O batismo de mais 3 membros da Igreja de Cristo de Goiás.

A equipe do Classifique News deseja um Feliz Aniversário ao Bispo Raimundo.





