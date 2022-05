/ / / REALIZADA A ABERTURA DO 23° FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA E VÍDEO AMBIENTAL 2022 NA CIDADE DE GOIÁS

O 23° Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) começou nesta terça-feira (24/05), com a abertura no Cine Teatro São Joaquim na cidade de Goiás. Este ano, as atividades são presenciais e online. Ao todo, o festival terá quatro mostras de cinema competitivas, com exibição de mais de 50 filmes nacionais e internacionais.

O Festival é uma realização do Governo do Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), com co-produção do Serviço Social do Comércio de Goiás e em parceria com a Universidade Estadual de Goiás (UEG).

Na noite de abertura foi realizada a homenagem à moradora de Goiás, Dona Maria Luiza Oliveira, escolhida pela Comissão do Fica para integrar os(as) homenageados(as) desta edição, em reconhecimento ao relevante trabalho dedicado ao Município e aos(as) vilaboenses na área da saúde, com medicina natural, atendimento às diversas populações, e o trabalho principalmente nos 24 Assentamentos do Município. Houve também a apresentação do grupo da Orquestra Jovem de Goiás, sob regência do maestro Gustavo Aprígio.

O Prefeito Aderson Gouvea, acompanhado da Primeira-dama e Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Célia Mendanha, e da Více-prefeita, Zilda Lobo, destacou em seu discurso, citando o poema da Poetisa Cora Coralina, o Fica precisa ter um tempo para todos, semeando a esperança, valorizando a inclusão em comunhão na casa comum, na busca do bem viver.

Estiveram presentes na Abertura, o Secretário de Cultura do Estado de Goiás, Marcelo Carneiro, Secretário da Retomada, César Moura, o Vice-presidente da Fecomércio e do Sesc-Senac em Goiás, Ademildo Godoy, a Secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), Andréa Vulcanis, Reitor da Universidade Estadual de Goiás, Antônio Cruvinel Neto, o coordenador Geral do FICA, Wellington Dias, um dos coordenadores do Fica, o professor da UEG, Marcelo Costa, Diretora da UEG Campus Cora Coralina, Débora Magalhães, Secretários(as) Municipais e demais servidores(as), Vereadores(as) de Goiás, representantes religiosos, cineastas, Produtores(as) culturais e população em geral.

Texto e fotos: Dagmar Talga/Ascom – Prefeitura de Goiás.

#Fica2022

#PrefeituraDeGoiás

#Goiás





About Grupo GBC