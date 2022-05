/ / Pesquisa Exata OP: Caiado tem a 3ª maior aprovação entre os 27 governadores

O governador Ronaldo Caiado (União Brasil) é o terceiro governador com a maior aprovação popular do País, e o mais bem avaliado entre os gestores que estão em primeiro mandato. O governador de Goiás tem 59,1% de aprovação. Os números são da pesquisa Exata Opinião Pública, realizada entre os dias 23 de abril e 1º de maio, em todos os Estados brasileiros.



A lista é liderada, respectivamente, pelos governadores do Ceará e de Alagoas. Curiosamente, os números referem-se aos mandatos de Camilo Santana (PT) e Renan Filho (MDB), mas ambos renunciaram ao cargo no início de abril para disputar novo mandato em outubro. Em Alagoas, a Assembleia Legislativa fará eleição indireta no próximo domingo, 15, para escolher um novo governador.



Em Goiás, a Exata OP registrou uma aprovação consistente do governador Ronaldo Caiado, de 59,1%. Aqueles que reprovação somam 32,1%, enquanto 8,8% não souberam responder ou não avaliaram. O levantamento mostra um saldo positivo de 27 pontos – diferença entre aqueles aprovam dos que reprovam a atual gestão no Estado.



Nos números estratificados da pesquisa, o governador Ronaldo Caiado recebeu mais menções positivas entre as pessoas do sexo feminino (60%), com mais de 60 anos (62,3%), de 45 a 59 anos (60,5%), e ainda entre aqueles com ensino médio (63,1%).



Em todo o País foram entrevistados, por telefone, 15,6 mil eleitores. Em Goiás, o levantamento ouviu 600 pessoas, com margem de erro máxima de 4,1 pontos porcentuais para mais ou para menos.



Instalado em Brasília e dirigido por Marcus Caldas, o Instituto Exata OP tem mais de 20 anos de atuação no mercado de pesquisas eleitorais, de opinião, mídia e de mercado.

About Grupo GBC