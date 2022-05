/ / / / Inaugurado nesta quarta-11/06 na Cidade de Goiás o 6º Comando Regional Bombeiro Militar

J

Prefeito Aderson Gouvea, acompanhado da Vice-prefeita Zilda Lôbo e da Primeira-dama e Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Célia Mendanha, participou nesta quarta-feira (11/05), do Secretário de Estado de Segurança Pública Renato Brum, do Promotor de Justiça Edivar da Costa Muniz e do Cel. Washington, do Corpo de Bombeiros, da inauguração do 6º Comando Regional Bombeiro Militar, uma parceria entre o Estado, o Ministério Público e a Prefeitura de Goiás.







Foram entregues a Unidade Regional e equipamentos de segurança para o Corpo de Bombeiros Militar, melhorando a eficácia e proteção dos(as) Profissionais de Segurança Pública, que atenderão as regiões de Itaberaí, Aruanã, Iporá e São Luís de Montes Belos. Anteriormente, 44 Municípios eram vinculados à Regional de Anápolis, cidade distante para atendimentos de urgência da região da Cidade de Goiás.



Houve a participação de representantes da corporação, incluindo Bombeiros Mirins. Também estiveram presentes a ex-Prefeita Professora Selma Bastos, demais autoridades Estaduais, Vereadores(as) Municipais, familiares e amigos(as) das autoridades.



Redação e fotos: Tayná Saad / ASCOM - Prefeitura de Goiás.

