/ / / Grande encontro de Produtores Rurais acontece nos próximos dias de 12 a 14 da maio na Cidade de Goiás

Acontecerá nos próximos dias de 12 a 14 de maio na Cidade de Goiás o EMPROGOIÁS - Encontro de Produtores Rurais do município, além de contar com muitos simpatizantes do Agro, o evento contará com muitos produtores de vários outros municípios. Como principais apoiadores estão o Banco SICOOB Lojicred, Nelore Paraíso, a Prefeitura Municipal de Goiás, além de vários outros.

A programação está recheada de várias atrações do meio rural. O evento será no Parque Agropecuário Vale da Serra. Os eventos começam na próxima quinta-feira (12/05) e encerra suas atividades no sábado (14/05), com desfile de cavaleiros, shows, exposição de animais, leilão, vendas de animais, cursos, palestras e queima do alho.

Confira a programação completa abaixo:



12/05/2022 (Quinta – Feira)



12:00hrs – Entrada de Animais.



14:00hrs – Desfile de cavaleiros ENPROGOIÁS (concentração na Praça do Chafariz, passando pelas diversas ruas da Cidade de Goiás)



21:00hrs – Show com Ruth Castro e Paulo, logo após o show tem a pista eletrônica com o DJ Geovane e o DJ Lucas Silva.

13/05/2022(Sexta – Feira):



09:00hrs – Abertura Oficial do Evento



09:40hrs – Encontro técnico de Produtores Assistidos pelo Programa “Senar Mais” nas Cadeias de Pecuária de Corte e Apicultura.



12:00hrs – Almoço Campeiro e Show com Rafael Guerreiro.



13:00hrs – Abertura da Feira Genética.



14:00hrs – Ajuste de Lotação no Manejo de Pastagem (Fernando Coelho – Zootecnista Emater-GO)



15:00hrs – Mitos e Verdades do Touro PO (Ellison Luiz de Mesquita- Zootecnista ABCZ)



16:00hrs – Demonstração de Doma Racional de Rédeas (Reginaldo Bicheiro)



17:00hrs – Manejo e Licenciamento Ambiental, Prevenção de Incêndios Ambientais (Lucas Clementino – secretário de Meio Ambiente do Município de Goiás)



18:00hrs – Apresentação de Resultados do Batalhão Rural



19:00hrs – Abertura do III Festival de Receita do Campo



21:00hrs – Show Juliana Fer, logo após o show tem a pista eletrônica com os DJ Geovane e o DJ Lucas Silva.

14/05/2022(Sábado):



09:00hrs – Palestra: Empreendedorismo Feminino no Campo. (Wanderly Amorim)



10:00hrs – Palestra: Ferramenta de Gestão para Mulheres Empreendedoras. (Laiane Cuer)



10:40hrs – Palestra: Gestão Feminina na Administração Rural (Ana Paula Costa)



12:00hrs – Queima do Alho (Arroz Carreteiro) Show com Violeiro Silvio Viola.



13:00hrs – 1º Grande Leilão Virtual do Sindicato Rural de Goiás.



21:00hrs – Encerramento Oficial do Evento e Show com Túlio e Max, logo após o show tem a pista eletrônica com o DJ Geovane e o DJ Lucas Silva.

Por Juliana Chaves