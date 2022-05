/ / / Começa amanha/18 na Cidade de Goiás, o I Festival online de Arte, Cultura, Patrimônio e Direitos Humanos

O I Festival de Arte, Cultura, Patrimônio e Direitos Humanos será realizado de 18 à 20 de maio de forma on-line, faz parte das atividades do Projeto aprovado da SECULT GO - CULTURA POPULAR - LEI ALDIR BLANC 2021, ao qual é realizada pela Comissão Dominicana de Justiça e Paz do Brasil, pela Produtora de cinema Essá Filmes, e os Frades Dominicanos, com o apoio do Gwatá/UEG, da Skambau Produções, da Magnífica Mundi/UFG, das Secretarias Municipais das Mulheres, Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos, da Cultura, do Turismo e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Goiás.

O I Festival de Arte, Cultura, Patrimônio e Direitos Humanos, realizará rodas de debate com convidados(as) sobre as temáticas, agregando apresentações culturais em diversas linguagens com artistas residentes no Município em Goiás. Como medida de acessibilidade teremos intérprete de libras durante as rodas de conversa.

19h às 19h15 – Abertura do Evento

José Fernandes Alves, OP– Frade Dominicano (Apresentador)

Aderson Gouvea – Prefeito de Goiás.

19h15 às 20h – Apresentação no Festival de Arte e Cultura: “A música na Cidade de Goiás, patrimônio cultural da humanidade”

Fernando Xandó – Músico, Servidor Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico.

Shirlei de Oliveira Souza (Tininha Odara) – Produtora Cultural Afro Brasileira, cantora.

20h às 21h30 – Roda de Conversa: “Diversidade, Arte, Cultura e Violações aos Direitos Humanos”.

Frei Paulo Sérgio Cantanheide Ferreira – Dominicano, Historiador, Professor UEG/Campus Cora Coralina.

Fernanda Farias dos Santos – Presidente da Associação Quilombola do Alto Sant’Ana.

Elenízia da Mata – Cantora, poetisa, Vereadora Câmara de Goiás.

Rafael de Sá - Assessor de Igualdade Racial - Secretaria das Mulheres, Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos.

21h30 às 22h – Apresentação no Festival de Arte e Cultura: “Poesia na Cidade de Goiás”.

Elenízia da Mata - Cantora, poetisa, Vereadora Câmara de Goiás.

Cecília Costa – Poetisa, Artesã As Mulheres Coralinas.

Dulcy Moraes - Poetisa, Artesã As Mulheres Coralinas.

19h às 20h – Apresentação no Festival de Arte e Cultura: “Artesanato na cidade de Goiás: expressões do povo Vilaboense”.

Eduardo Bonfim de Oliveira - Artesão, Geógrafo.

Ádria Lopes – Artesã, Artista plástica.

Helder Antônio dos Santos – Artesão, artista plástico.

20h às 21h30 – Roda de Conversa: “Patrimônio Histórico-Cultural e Direitos Humanos”

Shirlei de Oliveira Souza - (Tininha Odara) – Produtora Cultural Afro Brasileira, cantora.

Raissa Coutinho – Secretária Municipal de Cultura.

Robson de Sousa Moraes – Geógrafo, Professor UEG/campus Cora Coralina (Mediador)

21h30 às 22h – Festival de Arte e Cultura: “Expressões teatrais em Goyaz”

Dagmar Olmo Talga – Jornalista, atriz.

João Dorneles – Turismólogo, ator, realizador audiovisual.

Saracura do Brejo – ator circense, produtor cultural.

20/05/2022 - sexta-feira

19h às 20h – Apresentação no Festival de Arte e Cultura: “Arte, cultura, direitos humanos e realização audiovisual na Cidade de Goiás”

Silvana Beline Tavares – Cineasta, Professora UFG/Campus Goiás

Lázaro Ribeiro – Cineasta, Servidor da Secretária Municipal de Cultura

César Rodríguez Pulido - Realizador Audiovisual, Produtor Cultural, Aluno do audiovisual IFG.

20h às 21h30 – Roda de Conversa: “Direitos Humanos, Arte e Cultura na Cidade de Goiás: desafios e perspectivas”.

Marah Júllia Alves Monteiro – Assistente Social, Diretora do Ceam.

Rodrigo Santana – Secretário Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico.

Aguinel Lourenço da Fonseca Filho – Historiador, Coordenador CPT, Vereador Câmara de Goiás.

Murilo Mendonça Oliveira de Souza – Geógrafo, Professor UEG/Campus Cora Coralina. (Mediador).

21h30 às 22h – Apresentação no Festival de Arte e Cultura: “Escolas de Samba da Cidade de Goiás”

Escola de Samba Associação Mocidade Independente do João Francisco.

Escola de Samba Associação Atlética União Goiana.

Escola de Samba Associação Esporte Clube Leão de Ouro.

Transmissão online Youtube:

ComissãoDominicanadejustiçaePazdoBrasil

Essá Filmes





