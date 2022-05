/ / Com apoio do Governo do Estado e da OVG, Cidade de Goiás recebe turnê do espetáculo Korvatunturi com apresentações gratuita

Musical, patrocinado pela Saneago, será apresentado nesta terça-feira (17/5), no Cine Teatro São Joaquim, com uma apresentação às 9h30 e outra às 15h, para crianças e adolescentes da rede pública de ensino pré-selecionados pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc)

Nesta terça-feira (17/05), o Governo do Estado e a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) promovem o espetáculo musical “Korvatunturi”, no Cine Teatro São Joaquim, na Cidade de Goiás, com uma apresentação às 9h30 e outra às 15h. A iniciativa, apoiada pelo governo estadual, oferecerá apresentações gratuitas a crianças e adolescentes em vulnerabilidade social da rede pública. Os estudantes que irão assistir ao musical já foram selecionados pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc).









Aclamado pelo público, o musical já foi visto por mais de 700 mil pessoas e é sucesso de crítica. As apresentações são patrocinadas pela Companhia Saneamento de Goiás (Saneago), por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Além dos espetáculos, o Governo de Goiás e a OVG oferecem suporte para a realização de oficinas de maquiagem artística aos jovens de unidades públicas de ensino de cada município visitado, em parceria com a Seduc.



A turnê já beneficiou crianças de Goiânia, Luziânia, Águas Lindas e Alto Paraíso. Após as apresentações na Cidade de Goiás, os artistas seguirão para a última apresentação em Aparecida de Goiânia, no dia 19 de maio.





Musical Korvatunturi



Tradicional atração de Gramado (RS), o espetáculo musical “Korvatunturi” conta a história de um antigo e sábio povoado que vive ao pé de uma árvore mágica, em uma terra longínqua, e que resgata ao mundo dos humanos os verdadeiros valores da vida, como amor, felicidade, fé e esperança.



Surpreendente do começo ao fim, o musical lúdico encanta pelo alto nível técnico dos 13 artistas que dividem o palco entre cenas de música, teatro, acrobacia, dança, número aéreos e efeitos visuais. O roteiro, trilha sonora e figurinos são originais e as músicas são interpretadas ao vivo.



Serviço: Cidade de Goiás recebe turnê do espetáculo Korvatunturi com apresentações gratuitas



Data: 17 de maio de 2022, às 9h30 e 15h

Local: Cine Teatro São Joaquim - Rua Moretti Foggia – Cidade de Goiás



Organização das Voluntárias de Goiás – Governo de Goiás









About Grupo GBC