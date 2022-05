/ / / Cidade de Goiás recebe 1ª atividade do Grupo Escoteiro Velho Lobo - 13-GO, pós pandemia

Após dois anos de pandemia, o Grupo Escoteiro Velho Lobo - 13º GO, teve sua primeira atividade externa. Uma excursão para a Cidade de Goiás para um dia de lazer e cultura. Estiveram presentes com 62 pessoas entre jovens de 7 a 20 anos, pais e voluntários.



No período da manhã, um pouco antes de chegar na cidade, fizeram uma pausa no Mirante para contemplar a bela vista ali proporcionada. Ao chegar na cidade, iniciaram as atividades com uma carta prego (que é uma carta contendo uma série de desafios a serem cumpridos para poderem ir para o próximo local), a qual seus desafios contemplaram o centro histórico de Goiás, passando pelo Museu das Bandeiras, Museu de Arte Sacra e Boa Morte, Palácio Conde dos Arcos, Praça do Coreto, Museu Casa de Cora Coralina, Centro de Memória e Cultura do Poder Judiciário, Santuário de Nossa Senhora do Rosário e Mercado municipal, o almoço não poderia ter sido melhor, foram convidados a almoçar no quintal do Palácio Conde dos Arcos onde uma das escoteiras aproveitou para tocar um piano do século XIX, e por fim, no período da tarde, foram ao Parque da Carioca curtir a natureza antes de voltar a Goiânia.





''O escotismo é um movimento para jovens que surgiu em 1907 na Inglaterra, chegando no Brasil e 1910. Visamos, através de atividades progressivas, atraentes e variadas, desenvolver aspectos físicos, intelectuais, afetivo, social, espiritual e de caráter para se tornarem melhores cidadãos e deixando o mundo melhor do que encontraram. São divididos em equipes por faixa etária, sendo lobinhos de 7 a 10 anos, escoteiros de 11 a 14 anos, seniors de 15 a 17 e pioneiros de 18 a 20 anos.''





