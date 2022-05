/ / Aconteceu na Cidade de Goiás o 23º Passeio Ciclístico Histórico de Mountain Bike

Aconteceu no último fim de semana na Cidade de Goiás, o 23º Passeio Ciclístico Histórico de Mountain Bike. O evento que acontece a 23 anos e ficou parado por causa da pandemia nos últimos dois anos, volta a ser realizado com força total no município. E como sempre contou com um grande número de participantes, que representou vários estados do Brasil.

O Prefeito de Goiás Aderson Gouvea, com a Primeira-dama e Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Célia Mendanha, e diversos Secretários Municipais e Servidores(as), acompanhou o trajeto.

O 23º Passeio Ciclístico Histórico de Mountain Bike é realizado por Aguinaldo Campelo da Podium Bicicletas e reuniu mais de 300 ciclistas de quatro Estados brasileiros. O Evento contou com diversos parceiros, entre eles a Prefeitura de Goiás, por meio da Secretarias Municipais de Turismo, Obras, Esporte e Lazer, Saúde e Trânsito.

Fotos: Dagmar Talga/ASCOM - Prefeitura de Goiás, Rebeca Talga/Essá Filmes, Murilo de Souza/UEG;

Redação: Dagmar Talga / ASCOM - Prefeitura de Goiás.





