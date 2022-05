/ / 1ª Virada Cultural na Cidade de Goiás com grande programação terá investimento de R$ 100 mil

Recurso foi viabilizado pelo governo do Estado, via Fundo de Arte e Cultura (FAC). Evento traz ampla programação gratuita com shows musicais, cinema, teatro, sarau literário e festival de gastronomia

A histórica cidade de Goiás será palco da 1ª Virada Cultural Vilaboense. O evento conta com investimento de R$ 100 mil, viabilizado pelo governo de Goiás por meio do Fundo de Arte e Cultura (FAC), mecanismo gerenciado pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult). A iniciativa será realizada de 12 a 15 de maio e traz uma ampla programação de shows musicais, mostras de cinema, capoeira, festival gastronômico, apresentações de peças teatrais e sarau literário, entre outros entretenimentos.Durante quatro dias, o público poderá conferir atrações em diferentes palcos da cidade, como o Mercado Municipal, Praça do Coreto, Igreja de São Francisco, Quartel do XX, Praça do João Francisco, além de serenatas pelas ruas e becos de Vila Boa. O roteiro será aberto na quinta-feira, às 19h, no Mercado Municipal, com a exibição do filme “Vila Boa Bela Brilha”. Na sequência, será a vez da Orquestra Filarmônica de Goiás se apresentar. À noite encerra com o grupo Vila Boa Samba Atoa interpretando o melhor da música popular brasileira. A programação se estende até domingo, com show da cantora Maíra Lemos, concerto de banda, coral, roda de samba, encontro de violeiros, teatro de rua e grupo de capoeira.Segundo o coordenador do evento, Rodrigo Santana, a expectativa é que a Virada Cultura receba um número de público significativo. “ Além de atrações artísticas, um foco legal é que essa Virada também tem a finalidade filantrópica de ajudar uma instituição que tem feito um trabalho muito importante aqui no município e que está passando por dificuldades”, ressaltou o coordenador.GastronomiaUm dos destaques do evento é o Festin, que consiste em uma parte do Festival de Gastronomia, realizado anualmente em setembro, na cidade de Goiás. Durante a Virada Cultural, oito restaurantes locais e mais o da Coteg - Colégio Tecnológico de Goiás, irão apresentar pratos para serem degustados pelos participantes. Para isso, serão distribuídos 300 ingressos para serem trocados na Secretaria Municipal de Cultura por dois quilos de alimentos não perecíveis. Os mantimentos serão doados para a Associação Terapêutica Paraíso, que trata da recuperação de pessoas com dependência química.Assim, as pessoas que fizerem a doação terão acesso ao Festim e poderão degustar os pratos dos oitos restaurantes da cidade e mais o da Coteg, num ambiente com bar e música ao vivo.FomentoA Virada Cultural Vilaboense é um projeto da Associação dos Restaurantes, Pousadas, Hotéis e Similares da cidade de Goiás (Arfphos), presidida por Marlene Vellasco, também conhecida como Marleninha. A iniciativa conta com parceria da prefeitura de Goiás e apoio do Comitê das Secretarias Municipais, Conselho Municipal de Turismo (Comtur), e Rádio Vila Boa FM.O projeto tem como objetivo valorizar os artistas locais, fomentar o turismo e divulgar os valores culturais e os fazedores de cultura de Goiás para fora do Estado. Outro foco do evento é fortalecer e referenciar o título de cidade Patrimônio Cultural da Humanidade, com exibição de filmes e ações que mostram todo esse legado. O evento também tem a finalidade filantrópica de ajudar uma instituição que tem feito um trabalho muito importante no município e que está passando por dificuldades.Confira a programação completa da 1ª Virada Cultura Vilaboense:Quinta-feiraFilme: “Vila Boa Bela Brilha”Dia: 12/05Horário: 19hLocal: Mercado MunicipalApresentação: Orquestra Filarmônica de GoiásDia: 12/05Horário: 20hLocal: Mercado MunicipalShow: Vila Boa Samba AtoaDia: 12/05Horário: 21h30Local: Mercado MunicipalSexta-feiraEvento: Teatro de Rua – Minguta Canta e ContaDia: 13/05Horário: 17hLocal: Praça do CoretoShow: Samba de Roda Vila EsperançaDia: 13/05Horário: 18hLocal: Praça do CoretoFilme: “Quando um Rio Lava a Alma”Dia: 13/05Horário: 19hLocal: Mercado MunicipalShow: Maíra LemosDia: 13/05Horário: 20hLocal: Mercado MunicipalSábadoApresentação: Capoeira Angola UcapraDia: 14/05Horário: 10hLocal: Mercado MunicipalShow: Grupo Samba LegalDia: 14/05Horário: 11hLocal: Mercado MunicipalEvento: Teatro de Rua – Dois Patetas EspatifadosDia: 14/05Horário: 17hLocal: Praça do CoretoShow: Coral Solo da Cidade de GoiásDia: 14/05Horário: 19hLocal: Igreja de São FranciscoShow: Orion de AmorimDia: 14/05Horário: 20hLocal: Quartel do XXEvento: Gastronomia Festim ARPHOS – Degustação de Pratos TípicosShow: Orion de AmorimDia: 14/05Horário: 20hLocal: Quartel do XXShow: Roda de Samba com Grupo Samba MatutoDia: 14/05Horário: 21hLocal: Praça do CoretoShow: Um luar, um violão, uma serenataDia: 14/05Horário: 23hLocal: Saída do Quartel XX – Pelas ruas da Cidade de GoiásDomingo