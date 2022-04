/ / / O Município de Goiás, irá resgatar após mais de 90 anos de interrupção, as Cavalhadas da Cidade de Goiás.

Nossa cidade está inserida no calendário do Circuito das Cavalhadas, criado pelo Governo de Goiás, e no dia de ontem, 27/04, participou na Praça Cívica em Goiânia da 1º EXPOCAVALHADAS.

Todos os municípios participantes do Circuito montaram stands, mostrando um pouco de sua cultura e tradição nas Cavalhadas.



O stand da Cidade de Goiás, trouxe nossas tradições, artesanatos e apresentamos duas manifestações culturais, Os Congos Vilaboenses e a nossa Folia do Divino.







O Prefeito Aderson Gouvea e a Secretária Mun. de Cultura Raissa Coutinho, recepcionaram o Governador Ronaldo Caiado, Secretários de Estado, Deputados, diversas autoridades e Prefeitos em nosso stand.

Estavam presentes a 1ª Dama e Secretária Mun. de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Prof.ª Célia Mendanha, a Sec. Mun. das Mulheres, Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos, Prof.ª Iolanda Aquino, Dir. do Gaplan Renan Neto, Servidores(as) das Secretarias de Turismo e de Cultura.



Na oportunidade, o Prefeito Aderson Gouvea, recebeu da AGM – Associação Goiana dos Municípios, um presente personalizado, nossa 1ª Dama Prof.ª Célia Mendanha, também foi presentada com uma peça de artesanato do município de Planaltina de Goiás e o Gov. Ronaldo Caiado, recebeu a camiseta alusiva as Cavalhadas da Cidade de Goiás, que está prevista para acontecer no mês de outubro.



Entre as manifestações culturais apresentadas, tivemos as Congadas de Catalão, a Folia do Divino de Niquelândia, a orquestra de Violeiros do Estado de Goiás e por fim o nosso Congo Vilaboense e a Folia do Divino da Cidade de Goiás.



Fotos e texto: Marcelo Rosa

ASCOM - Prefeitura Municipal Goiás









About Grupo GBC