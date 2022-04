/ / / Governo de Goiás investe R$ 6,6 milhões na construção de pontes na GO-334, entre Mozarlândia e Nova América

Estruturas sobre rios Taquaral e Tesouras vão interligar municípios do Norte goiano, integrando Vale do São Patrício ao Vale do Araguaia. Benefício chega a moradores e produtores da região, após 20 anos de espera. “São obras que caminham muito bem e serão entregues em agosto”, projeta presidente da Goinfra, Pedro Sales

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), executa a construção de duas pontes de concreto armado na GO-334, rodovia que liga Mozarlândia a Nova América, com investimentos e R$ 6,6 milhões. Ao vistoriar as obras nesta quarta-feira (06/04), o presidente da Goinfra, Pedro Sales, anunciou para agosto, a previsão de entrega. “São obras que caminham muito bem, que pegaram seu vigor e musculatura após o período de chuvas e que vão se intensificar daqui pra frente”, afirmou.

A construção faz parte do Programa Goiás Em Movimento - Eixo Pontes. As pontes de 65,6 metros e de 80,6 metros de extensão estão localizadas sobre os Rios Taquaral e Tesouras, nos kms 94,97 e 112,7, respectivamente. A parte da fundação já está executada. Na fase atual, os operários trabalham no escoramento, que dará sustentação e segurança às estruturas que serão implantadas, em breve, com ferragem e concreto.







Prefeito de Nova América, Cleber Junio de Souza manifestou satisfação em ver que as pontes vão se tornar realidade. “É uma obra tão sonhada pela nossa região, que interliga o Vale do São Patrício ao Vale do Araguaia. Agora vemos que realmente as estruturas vão ser construídas, o que vai melhorar a vida do cidadão”, contou.



Também presente à vistoria, o prefeito de Mozarlândia, Valter Aleixo, reconheceu a importância do investimento do Governo de Goiás na região. “É uma parceria do Estado, e temos que agradecer muito. A interligação das cidades por meio dessa ponte é fundamental para nós”, destacou.



As pontes são aguardadas há anos por moradores e produtores que trafegam pela região. A construção foi iniciada e paralisada em gestões anteriores. O marceneiro José Machado, morador de Mozarlândia, tem grandes expectativas com a conclusão das obras. “Tem mais de 20 anos que esperamos por isso. Graças a Deus, vai ser concluída e vai servir aos dois municípios, Nova América e Mozarlândia”, comentou.



Fotos: Silvano Vital



About Grupo GBC