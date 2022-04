/ / / Governador Ronaldo Caiado participa da Procissão do Fogaréu na cidade de Goiás

O governador Ronaldo Caiado participa nesta quarta-feira (13/04), às 23h55, da Procissão do Fogaréu, que volta a ser realizada presencialmente na cidade de Goiás, após dois anos de suspensão.



A celebração cristã recorda os últimos dias de vida de Jesus Cristo, sua paixão, morte e ressurreição e é realizada em Goiás há 277 anos. A encenação é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado e atrai milhares de turistas do mundo todo.



Neste ano, o Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult GO), repassou R$ 260 mil para a realização da celebração, por meio do Programa Estadual de Incentivo à Cultura – Goyazes.



Quando: Quarta-feira (13/03), às 23h55



Onde: Em frente ao Museu de Artes Sacras da Boa Morte, cidade de Goiás (GO)





