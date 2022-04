/ / / Fica 2022 levará ações proteção ambiental para a cidade de Goiás

Ações de proteção ao meio ambiente serão intensificadas na cidade de Goiás durante a 23ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica). A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura (Secult), levará serviços para o evento, que será realizado no município entre os dias 24 de maio e 5 de junho.



Entre as ações conjuntas previstas está a assinatura de Acordo de Cooperação Técnica entre a Semad e o município de Goiás relacionado ao saneamento, conservação de água e do solo, além da regularização de recursos hídricos.



Também serão realizados o congresso técnico da 4ª Etapa do Circuito Radical Parques de Goiás; o Encontro Ambiental, com a participação de servidores da pasta, além da discussão e elaboração da minuta da Carta Ambiental de Goiás, com participação de 10 representantes das macrorregiões do Estado.



A Semad promoverá ainda um curso de ecoturismo voltado para a região, com visita técnica ao Parque Estadual da Serra Dourada. As atividades têm por objetivo promover conscientização da comunidade e firmar compromissos entre representantes dos governos municipal e estadual em prol da proteção e de intervenções efetivas para reverter danos ambientais.



Diálogo sobre o futuro



Com objetivo de abrir reflexões e debates sobre o estágio atual da humanidade e para onde caminharemos no pós-pandemia, em sua 23° edição, o Fica irá abordar a temática Meio Ambiente e Saúde: onde estamos e para onde vamos. O propósito é reunir especialistas ambientais e sociedade para discutir ações que devem ser efetivadas no agora em nome da proteção do futuro.





