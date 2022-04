/ / / / Festival de música realizado anualmente em Matrinchã, aberto a cantores de todo o estado, encerra inscrições no próximo dia 10

Contagem regressiva para o Festival de Músicas da Região do Rio Vermelho, o Festichã, que movimenta Matrinchã, no Feriado de Tiradentes, e cujas inscrições vão até o dia 10 de abril. O evento, que será realizado de quinta-feira a sábado, dias 21, 22 e 23 de abril/2022, chega em sua 24ª edição com apresentações musicais diversas, entre eliminatórias dos candidatos e shows de artistas renomados. A Banda Show Mix vai embalar a primeira noite do festival, que no segundo dia terá apresentação musical da cantora Tainá Janaína. Maria Eugênia, artista homenageada do Festichã, será atração da terceira noite do evento e grande etapa final.



Feliz por ser a grande homenageada do Fetichã este ano, a cantora Maria Eugênia lembrou de suas inúmeras participações na região – em cidades como Aruanã e a Cidade de Goiás - , onde sempre foi muito bem recebida. Ela diz que será uma alegria poder cantar em Matrinchã e que este município deve ser motivo de orgulho por manter uma atividade cultural de peso por mais de duas décadas”. A artista esbanja satisfação ser homenageada do Festichã, principalmente agora num momento que levou reclusão e dor para as pessoas durante essa pandemia. “Vivemos um momento de gratidão e o Festichã permite que as pessoas festejam juntas e celebrem a vida. “Vou soltar a voz num repertório com músicas antigas conhecidas e outras novas, num conjunto pensado também para conquistar públicos mais jovens que ainda não me conhece”, conta.



Com uma trajetória que inclui shows em mais de 20 países e por cidades do interior goiano e de outros estados, Maria Eugênia ressalta a importância do festival para o artista iniciante da atualidade. “Hoje em dia as pessoas já iniciam no meio musical gravando em estúdio e nem tem chance de subir no palco, experimentar a emoção com sua plateia”, destaca.. Ela lembra que, antigamente, gravar era mais caro, pois os recursos de tecnologia eram menos disponíveis. “Comecei a cantar em 1985, gravei participações com outros artistas como Xangai, Juraildes da Cruz e Valter Mustafé. No entanto, só fui gravar meu primeiro disco solo, em 1992, portanto, há exatos 30 anos”, conta.



Experiência de palco – Izay da Silva, idealizador do festival, conta que o evento teve sua primeira edição em 1988 e, ao longo de sua trajetória, homenageou Marcelo Barra, Leandro (irmão falecido de Leonardo), entre outros. “O evento tem uma importância que vai além do concurso e da premiação, pois incentiva moradores da região a lutarem por seus sonhos, como de se tornar cantor. Ele também passa a visualizar que tem direitos como o acesso à cultura, à educação, a um meio ambiente equilibrado”, diz Izay. Ele conta que o festival de músicas de Matrinchã teve sua primeira edição antes da cidade ser emancipada.



Este ano, o Festichã será realizado com apoio do fundo de arte e de cultura do Governo de Goiás e, que também conta com apoio da prefeitura de Matrinchã. Segundo Ivânia Fernandes, a prefeita de Matrinchã que traz na bagagem décadas de gestão pública, diz que esta edição do Festichã, que ocorria num ginásio, pela primeira vez vai ocupar a Feira Coberta da Praça da Matriz de Matrinchã. O lugar oferece maior estrutura para os visitantes, que nos dias do festival ainda poderão desfrutar de momentos de lazer nas praias da região banhada pelo Rio Vermelho.



‘Estamos saindo de uma fase de dor e de muitas perdas e este festival chega como convite para momentos alegres e celebração da cultura. O Festichã mora no coração das pessoas e tem uma importância não apenas para a Bacia do Rio Vermelho, mas para todo Vale do Araguaia e também por atrair candidatos de todas regiões do País”, destaca a prefeita. Ao reforçar ainda que o festival rima com incentivo, resgate e formação cultural para as novas gerações, Ivânia Fernandes lembra que, em edições passadas, o festival recebeu personalidades como Bariani Ortêncio, um grande incentivador do evento.



Erick Tron, integrante da Banda Show Mix conta que seu início profissional foi no Festichã, aos 21 anos, momento ímpar em sua vida. “O festival é o lugar onde a pessoa tem contato com o palco e pode sentir a energia das pessoas, ver se é aquilo mesmo que ela quer para sua vida”, ressalta. Erick Tron, que já integrou bandas de baile como a Tron e a Hawaí, adianta que sua apresentação será alto astral e dançante, com hits de astros do momento, como Barões da Pisadinha e o cantor Zé Felipe.



Categorias – Antônio Luiz Dalia de Melo Júnior, produtor cultural do festival desde a sua primeira edição, ressalta que o Festichã é importante por atrair não apenas talentos goianos. “Em todas as edições contamos com a participação de candidatos de São Paulo, de Minas Gerais, do Nordeste e Rio Grande do Sul. Eles chegam de todas as regiões brasileiras”, pontua Jr. Segundo ele, o prêmio oferecido é bom e totaliza 20 mil reais. Dividimos o torneio em três categorias, que abrange candidatos da Bacia do Rio Vermelho e também em regionais, seja ele iniciante ou profissional, com ou sem algum currículo na área musical em âmbito local ou nacional. “Para participar o candidato só precisa ter dom e aptidão musical, pois não exigimos experiência”, destaca. Júnior explica que o julgamento do artista é feito através da forma com que ele interpreta sua música, ou seja, pela sua performance, nos mais variados estilos que podem ser funk, sertanejo, hip hop e gospel. Segundo o produtor, o candidato pode subir no palco para fazer uma apresentação como instrumentista apenas, cantar e tocar, ou só cantar. As canções podem ser autorais ou interpretações de hits de outros artistas.



Programação de Shows Festichã 2022



21/4 (quinta-feira) – Banda Mix e artistas primeira eliminatória



22/4 (sexta-feira) – Tainá Janaína e artistas segunda eliminatória



23/4 (sábado) – Maria Eugênica e etapa final do torneio musical



Inscrições e regulamento para o festival Festichã:www.izaymusic.com.br



Informações: 62-984419750.





