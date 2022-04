/ / Escolas de Samba da Folia de abril encantam público na Cidade de Goiás

A Prefeitura de Goiás, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e o apoio do Comitê das Secretarias Municipais, realizou a Folia de Abril, com o tema “Vai Passar”, em alusão ao fim esperado do contágio do vírus, de 21 a 23 de abril de 2022.

E dia 23 de abril foi realizado os desfiles das Escolas de Samba de Goiás. A Associação Esporte Clube Leão de Ouro trouxe o enredo, “África: Suas lutas e seus encantos”, já a Associação Mocidade Independente do João Francisco, o enredo foi “Que a paz aconteça, que a guerra não prevaleça e que o amor permaneça”, e a Associação Atlética União Goiana, trouxe o enredo “Sob um céu de lona e um chão de estrelas. A União faz do circo um carnaval”.

As apresentações foram especiais, com muita criatividade, engajamento, ritmos, cores e muita emoção. O público vibrou com cada Escola que passou na Beira Rio, cantando e dançando junto, na esperança da alegria e das festividades que foram suspensas durante a pandemia.

Viva a Folia de Abril 2022, viva todas as Escolas de Samba.

Fotos: Dagmar Talga/Ascom – Prefeitura de Goiás.

Redação: Ascom - Prefeitura de Goiás.

