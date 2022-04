/ / / Com Procissão do Fogaréu, cidade de Goiás retoma programação presencial da Semana Santa

Celebração cristã, que recorda os últimos dias de vida de Jesus, constitui uma das datas mais importantes da cidade, atraindo milhares de turistas

A cidade de Goiás volta a realizar a tradicional Semana Santa após dois anos sem atividades presenciais por causa da pandemia de Covid-19. Na programação, novenas, missas, via sacra e a Procissão do Fogaréu, reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado de Goiás, atraem milhares de turistas do mundo todo.

Trazida pelos portugueses, a celebração cristã recorda os últimos dias de vida de Jesus Cristo, sua paixão, morte e ressurreição, e é realizada em Goiás há 277 anos. As atividades começaram neste domingo (10/04), com a Missa de Ramos, e seguem até o Domingo de Páscoa (17/04).

Neste ano, o Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult GO), repassou R$ 260 mil para a realização da celebração, por meio do Programa Estadual de Incentivo à Cultura – Goyazes, com o abatimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de empresas. Neste caso, foi a novomundo.com que captou o projeto e converterá seu ICMS em investimento para a celebração.

“Depois que recebemos a equipe da cidade de Goiás, disponibilizamos o recurso em 15 dias e ele já está disponível na conta da prefeitura da cidade. O governador Ronaldo Caiado determinou que nós realizássemos o pagamento antes do evento começar e, assim, garantimos que todos os fornecedores e artistas da celebração recebam em dia, o que movimenta também a economia local, além de reforçar e reconhecer a importância dessa festa e desses trabalhadores da Cultura”, declarou o secretário de Estado da Cultura, César Moura.





A programação tem o seu ápice na Procissão do Fogaréu, que começa nos primeiros minutos da quinta-feira santa (14/04), e encena a perseguição e prisão de Jesus Cristo. Ela foi introduzida no Estado pelo padre espanhol João Perestello de Vasconcelos Spíndola, inspirado em celebrações que remontam à Idade Média.

Os farricocos representam os soldados romanos e, com as luzes da cidade apagadas, eles andam descalços pelas ruas de Goiás segurando tochas. Com vestes longas e capuzes pontiagudos, esses personagens foram inspirados nos penitentes do século XV, que podiam pagar seus pecados sem precisar revelar sua identidade.

Recomendações

A prefeitura da cidade liberou os moradores e visitantes da cidade de usar máscaras de proteção facial por meio de decreto publicado na última quarta-feira (06/04). No entanto, a organização orienta que todos os participantes usem o acessório, higienizem as mãos com álcool e mantenham o distanciamento de ao menos um metro entre si.

Imprensa

Os veículos de comunicação interessados na cobertura da Semana Santa de 2022 precisam solicitar o credenciamento dos profissionais até esta terça-feira (12/04), por meio do formulário disponível no link

Jornalistas, cineastas, assessores(as) de imprensa e influenciadores(as) digitais credenciados terão acesso a um Kit-imprensa, contendo bolsa, pen-drive, bloco de notas com canetas, álcool em gel, a programação completa, manual e protocolos de segurança para a imprensa, uma camiseta e um crachá de acesso às atividades da Semana Santa 2022 (lugares de acesso liberado com credenciais/autoridades e imprensa). Além disso, terão acesso ao Auditório André Xavier Mundim, na Prefeitura de Goiás, que disponibilizará acesso à internet, mesa, cadeira, água, café, chá, banheiros, chroma Key e iluminação de led.

Programação Semana Santa em Goiás

11 de abril – Segunda-Feira Santa

19h – Missa, Unção dos Enfermos e Bênção da Saúde no Santuário de Nossa Senhora do Rosário.

12 de abril – Terça-Feira Santa

7h30 – Caminhada pela Paz. PENSAR PELA PAZ. Início no Quartel do XX e término no Santuário Nossa Senhora do Rosário.

19h – Missa, no Santuário Nossa Senhora do Rosário.

13 de abril – Quarta-Feira Santa

8h30 – Abertura da Exposição Fotográfica: CULTURA E DEVOÇÃO, EXPRESSÃO DE FÉ e Lançamento do Programa "Nossa Gente, Nosso Patrimônio" em homenagem à Semana Santa, no Auditório André Xavier Mundim - Prefeitura Municipal de Goiás.

17h – Fogaréuzinho. Início em frente ao Museu das Bandeiras.

20h30 – Auto da Paixão "Memórias de uma Via Sacra", na Calçada da Praça do Coreto para o Largo do Palácio Conde dos Arcos.

23h59 – Procissão do Fogaréu, início em frente ao Museu de Artes Sacras da Boa Morte.

14 de abril – Quinta-Feira Santa: Lava-pés e Ceia do Senhor

19h – Missa do Lava-pés e da Santa Ceia do Senhor, seguida da adoração ao Santíssimo Sacramento até às 23h, na Catedral de Sant’ Ana.

19h – Missa do Lava-pés e da Santa Ceia do Senhor, seguida da adoração ao Santíssimo Sacramento até às 23h, no Santuário Nossa Senhora do Rosário.

19h – Missa do Lava-pés e da Santa Ceia do Senhor, na Igreja Santa Rita de Cássia.

23h – Procissão dos Penitentes, início em frente à Igreja São Francisco de Paula.

15 de abril – Sexta-Feira Santa: Paixão e Morte do Senhor Jesus Cristo

5h – Via Sacra, início na Capela Nossa Senhora Aparecida (Setor Aeroporto) até a Igreja Santa Rita de Cássia.

6h30 – Via Sacra (caminhada) da Catedral de Sant’ Ana ao Morro do Cruzeiro.

10h – Canto do Perdão (masculino) da Igreja Nossa Senhora D’ Abadia, excepcionalmente esse ano, no Santuário Nossa Senhora do Rosário.

11h às 15h – Confissão Individual na Catedral de Sant´Ana.

14h – Canto do Perdão, no Santuário Nossa Senhora do Rosário.

15h – Celebração da Paixão do Senhor – Adoração da Santa Cruz, no Santuário Nossa Senhora do Rosário.

15h – Celebração da Paixão do Senhor – Adoração da Santa Cruz, na Catedral de Sant´Ana.

15h – Beijo na Cruz, na Igreja Santa Rita de Cássia.

18h – Canto do Perdão (feminino), na Igreja São Francisco de Paula.

20h – Cerimônia da Dramatização do Descendimento da Cruz, no Largo do Chafariz, em seguida Procissão do Senhor Morto.

7h às 15h – Veneração da Imagem do Senhor Morto, no Santuário Nossa Senhora do Rosário.

7h – Caminhada à Serra Dourada, em preparação à Páscoa. Início em frente à Prefeitura de Goiás – Praça da Bandeira, Centro.

19h – Vigília Pascal, na Igreja Santa Rita de Cássia.

20h – Vigília Pascal, seguida de Procissão da Ressurreição na Catedral de Sant’ Ana.

20h – Vigília Pascal, no Santuário Nossa Senhora do Rosário.

8h – Missa da Ressurreição, na Capela Nossa Senhora Aparecida, no Setor Aeroporto.

8h – Missa da Ressurreição, no Santuário Nossa Senhora do Rosário.

8h – Missa da Ressurreição, na Igreja Santa Rita de Cássia.

9h – Missa da Ressurreição, na Catedral de Sant’ Ana.

11h – Missa, na Chácara Paraíso.

19h – Missa da Ressurreição, na Catedral de Sant’ Ana.

19h – Missa da Ressurreição, na Igreja Santa Rita de Cássia.

Fotos: Júnior Guimarães

Secretaria de Estado da Cultura (Secult) – Governo de Goiás