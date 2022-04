/ / / Caiado se reúne com vereadores e vereadoras de 18 municípios das regiões Sul e Sudoeste de Goiás

Reunião nesta quarta-feira (13/04), no Salão Dona Gercina, dentro do Palácio das Esmeraldas, em Goiânia, foi a nona promovida pelo Executivo com parlamentares das Câmaras Municipais de Goiás. Agora são 151 cidades atendidas e mais de 1,5 mil representantes ouvidos pela atual gestão estadual



O governador Ronaldo Caiado participou, nesta quarta-feira (13/04), no Salão Dona Gercina, dentro do Palácio das Esmeraldas, em Goiânia, de mais uma reunião com vereadores e vereadoras de municípios goianos. Desta vez, foram recebidos parlamentares de 18 cidades das regiões Sudoeste e Sul para um bate-papo aberto pensado para prestação de contas e apresentação de demandas.



O encontro foi o nono organizado pelo Executivo estadual, que pretende chegar a todas as 246 Câmaras Municipais de Goiás. "É uma reunião bem descontraída. O objetivo é dar voz a todos meus colegas de Legislativo, minha base, minha origem. Foi a Casa de Leis que me ensinou política e como governar o Estado", explicou Caiado aos presentes.



"Ouço sempre que quem vem do Legislativo não sabe governar. Costumo dizer que estão enganados. No Legislativo, aprendemos uma coisa que é fundamental na vida do político: não se é dono da verdade. Para ser bom parlamentar, é preciso construir maioria. O Executivo acha que porque está com a caneta na mão, pode fazer o que quer. O Legislativo ensina a gente a ter que ceder, a buscar a conciliação. Isso foi muito importante na minha vida quando ganhei o governo", relembrou o governador, ao tratar da busca por uma base na Assembleia Legislativa.



Vereadora e presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus de Goiás, Sivalda Maria do Carmo ressaltou a importância de reuniões entre os Poderes constituídos. "Somos os representantes de cada classe, que se tornam um todo a partir de eleitos. Estamos aqui em gratidão por tudo feito, com o coração sensível. Vivemos o processo da pandemia e nos lembramos de cada passo. Viu que as pessoas mais humildes necessitavam de apoio e veio com seus programas sociais", direcionou a parlamentar ao governador. "Pegou o Estado completamente sucateado. O que fez é algo que só grandes administradores conseguiriam: colocar o Estado no patamar que está com responsabilidade, trabalho social e políticas públicas de eficiência, beneficiando todos os setores", analisou a vereadora por Lagoa Santa, Maria Aparecida Fidélis.



"Tem feito o melhor para nosso município. Está chegando a Patrulha Mecanizada, o Mães de Goiás. Tem respeitado a cidade. Nas outras eleições, não acompanhamos sua política. O senhor tem mostrado que não é uma pessoa marcadora e tem enviado muitos benefícios para a gente", relatou o vereador e presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio da Barra, Rodrigo Pires Pereira. "Nunca tivemos essa acessibilidade ao governo, essa aproximação que o senhor dá e nos atende muito bem", avaliou o vereador por Itarumã, Marcon Jhonio. "Estou vereadora hoje, mas sou professora com muito orgulho. Obrigada pelos Chromebooks, pelo kit escolar, pelo Cartão do Estudante. Não tenho palavras para falar da CNH Social, falar do Mães de Goiás e de como vai beneficiar mulheres", completou Jefiany Dutra, parlamentar em Itajá.



Estiveram presentes ainda autoridades políticas dos municípios de Acréuna, Cachoeira Alta, Caçu, Castelândia, Gouvelândia, Inaciolândia, Indiara, Maurilândia, Paranaiguara, Porteirão, Quirinópolis, São Simão e Turvelândia. Com isso, o Governo de Goiás chega a marca de 151 cidades atendidas, somando 1.520 vereadores e vereadoras representados. O governador Ronaldo Caiado reforçou aos parlamentares a existência de espaços no 7° andar do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, centro administrativo do Estado, exclusivos para o atendimento de demandas das Câmaras Legislativas.



Na reunião, o chefe do Executivo estadual confirmou ainda que será inaugurada nos próximos dias a Policlínica Estadual da Região do Rio Vermelho, na cidade de Goiás. A unidade será a sexta do tipo entregue pela atual gestão do Governo de Goiás e completa o número estabelecido na campanha eleitoral de 2018. "Já entregamos Posse, Goianésia, Quirinópolis, Formosa e São Luís de Montes Belos. Se algum vereador não conheceu, vale a pena visitar para ver o padrão com que atendemos os pacientes", falou Caiado no encontro.



Participaram também do bate-papo o deputado federal Delegado Waldir; os deputados estaduais Bruno Peixoto, Cairo Salim, Chico KGL, Álvaro Guimarães, Francisco Oliveira e Charles Bento; prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos e vice-prefeitas municipais; assessores e assessoras especiais da Governadoria, além de demais lideranças políticas e pessoas convidadas.



