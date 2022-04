/ / / Artistas da cidade de Goiás já podem se inscrever para participar do 23º Fica

Editais vão escolher vilaboenses que farão apresentações artísticas e que irão confeccionar os troféus para a premiação do festival

Estão abertas as inscrições para artistas da cidade de Goiás que queiram participar da 23ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) 2022. São dois editais que que oferecem oportunidades para grupos realizarem apresentações culturais e para artistas visuais que iram confeccionar os troféus da premiação.

O evento é uma realização do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), com correalização do Sesc Goiás e com apoio da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Goiás (Semad), da Universidade Estadual de Goiás (UEG) e da Prefeitura da cidade de Goiás.

O edital para apresentações artísticas está aberto até a próximo quinta-feira (5/5) e tem 74 vagas disponíveis entre festejos populares, música, circo, artistas visuais para a Feira de Artes Visuais, dentre outros. A inscrições devem ser feitas via e-mail culturafica2022@goias.go.gov.br, com envio da ficha de inscrição preenchida e dos documentos solicitados no edital. O passo a passo e download do edital e documentação estão disponíveis no link: http://goias.go.gov.br/fica2022. Também haverá atendimento presencial na Secretaria Municipal de Cultura da Cidade de Goiás entre os dias 3 e 5 de maio, das 8h às 16h.

É importante ressaltar que os trabalhos apresentados na edição online/híbrida de 2022 poderão se inscrever novamente. Além disso, o mesmo artista poderá participar de, até, dois projetos aprovados, embora possa inscrever vários.

Já a inscrição do artista visual que fará a criação e produção dos troféus do evento começa neste sábado (30/4) e vai até o dia 10 de maio. Será feita apenas de forma presencial na Secretaria de Cultura da Cidade de Goiás, sempre das 8h às 17h. No ato da inscrição deverá ser entregue um protótipo, maquete ou modelo da proposta do troféu em tamanho real. A proposta não poderá ultrapassar o valor bruto de R$ 30 mil para a confecção de 35 unidades. O edital e a documentação necessária estão disponíveis no link:

Secretaria de Estado da Cultura - Governo de Goiás





About Grupo GBC