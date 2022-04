/ / / TRAJETÓRIA DA CASA DE DIREITOS: ESPAÇO SOCIAL NO COMBATE ÀS VIOLÊNCIAS

Ao iniciar esse texto com uma pergunta, construiremos a partir do início, a história dessa Casa, que está situada à rua do Carmo, nº 01, esquina com a rua da Abadia - Centro, que em tempos passados pertencia ao Poder Judiciário para servir de residência ao Juiz ou Juíza que atuava na Comarca.O processo de ressignificação do espaço iniciou em 18 de junho de 2019, quando foi inaugurada a Casa de Direitos “Brasilete Caiado”, que hoje constitui um espaço importante de referência pelas ações e experiências exitosas de orientação e de apoio à Garantia dos Direitos, das crianças e adolescentes, pelo Conselho Tutelar; das mulheres em situação de violência, com atendimentos jurídico e psicossocial, pelo CEAM – Centro Especializado de Atendimento à Mulher, que recebeu o prêmio Construir Igualdades da UNESCO, edição 2019/2020, por possuir uma capacidade de articulação público-privada da rede de atendimento que atuam no combate e no enfrentamento das violências contra às mulheres.



Hoje, a Casa de Direitos “Brasilete Caiado” acolhe a Secretaria Municipal das Mulheres, Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos – SEMJIDH, criada pela Lei nº 270/2021, com alteração da nomenclatura pela Lei 277/2021, com o objetivo de desenvolver um Planejamento estratégico transversal e interseccional, em que serão observados os princípios da Gestão Integrada, buscando consolidar pelo Comitê de Secretarias, a materialização da intersetorialidade no plano e na execução das políticas públicas definidas pela pasta, bem como fortalecer a rede de proteção e atendimentos já existentes, também buscando sua ampliação e integração.



Pelo tripé da Secretaria (direitos das mulheres, juventude e igualdade racial) são estabelecidas metas e ações norteadas pelo Plano de Governo do Município 2021-2024, tendo como princípio o eixo dos Direitos Humanos voltado à proteção e à garantia de um conjunto de direitos considerados básicos à vida de todas as pessoas e que atendem as demandas que nos chegam a partir das escutas da comunidade.



Os princípios norteadores do trabalho da Casa são: a igualdade; o respeito à diversidade; a equidade; a autonomia das mulheres; a laicidade do Estado; a universalidade das políticas; a justiça social; a transparência dos atos públicos; a participação; e o controle social.







Desde de 2021, o papel da Secretaria tem sido o de aglutinar parcerias, como da Associação ASCORALINAS, do Coletivo G-Sex, Grupo de Mulheres Renascer, das Mulheres Aroeiras, para a execução de atividades conjuntas visando a emancipação e a igualdade de oportunidades; o enfrentamento à discriminação e à violência de gênero; o incentivo à autonomia financeira e de fomento ao protagonismo feminino e a redução dos índices de violências no município. Para essa atuação, a Pasta possui o equipamento do CEAM – Centro Especializado de Atenção às Mulheres, criado pela Lei 020/2013, constitui um espaço de acolhimento e atendimento psicossocial e jurídico às mulheres em situação de violência. O CEAM, em parceria com a Patrulha Maria da Penha, propõe-se o cuidado no atendimento com as mulheres vítimas de violência, pautado pelos pilares do respeito, compreensão e empatia, contribuído para o fortalecimento da mulher e o resgate de sua cidadania. O CEAM ainda cumpre o papel de monitorar e acompanhar as ações desenvolvidas pelas instituições que compõe a Rede, a fim de evitar a revitimização da mulher em situação de violência.

Ainda, contamos com a Assessoria Especial de Juventude, que tem como atribuição: articular, coordenar, promover e avaliar políticas públicas de juventude, em consonância com as demandas locais de jovens entre 15 a 29 anos, tendo a tarefa de atuar essencialmente na divulgação do Estatuto da Juventude nos espaços de formação, projetando suas ações nas áreas de esporte, lazer, cultura, educação, saúde, geração de renda e inserção no mercado de trabalho.

Já a Assessoria Especial da Igualdade Racial, tem como objetivo incorporar no planejamento administrativo políticas da Igualdade Racial, articulando a Gestão em uma perspectiva transversal, interseccional e intersetorial de suas ações. A assessoria é responsável por articular a formulação de ações estratégicas de enfrentamento ao racismo e discriminação racial, bem como promover políticas públicas transversais de promoção da igualdade racial, tendo como missão a consolidação de uma sociedade igualitária, justa e antirracista.

O Projeto “Goiás: município solidário” possibilitou a construção de pontes para diversas ações que foram sendo desenhadas por meio de parcerias efetivas que contribuíram para a criação de um Bazar Solidário e a realização de Campanhas Solidárias para o apoio à População Indígena que reside no município, às mães solos e às mulheres vítimas de violência doméstica que se encontram em situação de extrema vulnerabilidade, desencadeada principalmente com a Pandemia.