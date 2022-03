/ / Secretaria Municipal de Obras e Serviços públicos atuando diariamente em Goiás

O Município de Goiás possui uma das maiores extensões territoriais do Estado, são cerca de 4.000 km de estradas rurais e possui o maior número de Projetos de Assentamentos do Brasil, sendo ao todo 24. A área urbana está inserida em terrenos irregulares, com vários mananciais de água cortando o Município.

Neste início de ano de 2022, o Município de Goiás teve um volume de chuvas acima da média dos últimos anos, o que aconteceu em todo o Estado de Goiás, bem como no Brasil, ocasionando uma série de problemas, seja no campo, seja na cidade.

No Munícipio houve inúmeras estradas rurais afetadas pelas chuvas, queda de pontes e comunidades ilhadas e estragos também na Cidade. Desde o início do ano, as equipes da Secretaria Municipal de Obras vêm trabalhando na área rural, recuperando essas vias, de suma importância para a locomoção das famílias que lá residem e para o escoamento de sua produção, bem como, pontes estão sendo reconstruídas em vários pontos.

Dentro de um cronograma estabelecido pela Secretaria, foram realizados reparos como: a construção de bueiro para escoar água pluvial na região da Praça Araguari no Setor Rio Vermelho, a reforma sobre a ponte do Rio Rezende e sobre a ponte do Rio Uvá, o encabeçamento da ponte sobre o Rio Dolorin e a manutenção da ponte da Lajinha, que foram essenciais para o tráfego, segurança e a qualidade de vida da população. Realizou-se também a recuperação de ruas na Vila Maçônica e na região da Água Fria, próximo a fazenda Senzala.

Neste momento a atuação é na estrada da Barra, sentido Pastor Jorge, na sequencia os reparos seguem na estrada da Buenolândia, em direção ao Distrito, estão atuando também na direção do Mosquito, na região do Urú e da Holanda, retirando atoleiros.

Nas ultimas três semanas, as atividades desenvolvidas pela Secretaria se intensificaram ainda mais. A secretaria está no meio de uma obra no Córrego Fundo na região do Bugre, foi iniciado também o cascalhamento e reformas nos bairros onde as ruas não tem pavimentação, essa semana encerra-se o Residencial Bauman. Na sequencia iniciam-se os reparos no Tempo Novo, seguindo o Jardim das Acácias, finalizando todas as ruas nos demais Bairros da Cidade sem pavimentação.

De acordo com o Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Lúcio Flávio, a Secretaria está diariamente atuando com quatro equipes realizando reparos entre pontes de concreto e de madeira, estradas rurais e também não deixando de atender os Bairros, incluindo também a roçagem, limpeza urbana, coleta de Resíduos, iluminação, entre outras demandas.

Texto: Ascom/Prefeitura de Goiás.

Fotos: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Informe Publitário.

