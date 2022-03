/ / Projeto gratuito Escolinha Municipal de Futebol Serra Dourada

Autonomia, trabalho em equipe, disciplina e respeito, são alguns exemplos de valores sociais, éticos e morais a serem vivenciados no Projeto Escolinha Municipal de Futebol Serra Dourada. O projeto foi desenvolvido por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em parceria com o Comitê das Secretarias Municipais, o Governo do Estado e o Vila Nova Futebol Clube, visando proporcionar e oportunizar a aprendizagem de noções básicas de futebol, através da prática do futebol, de forma guiada e com suporte técnico qualificado, contribuindo para o desenvolvimento psicológico, social, motor e esportivo de crianças e jovens da comunidade vilaboense.

De acordo com o Secretário de Esporte e Lazer Lélis Costa, o Projeto oferece mais do que esporte, é um ambiente no qual os(as) alunos(as) terão lições de cidadania e solidariedade.

“A Escolinha é social. Ao ocuparmos o tempo dos(as) alunos(as), eles aprendem a disciplina com horários, uniforme, respeito ao próximo, professores(as) e colegas, aprendem a trabalhar em grupo”, explicou. São atendidas crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, nas categorias sub-7, 13, 15 e 17 (fraldinha, mirim, infantil e juvenil). Duas vezes por semana os alunos participam das atividades esportivas. Os treinamentos esportivos acontecem no Estádio Hélio de Loyola.



Informações: 62.3371-7726

Fotos: Roberta Michele Alves Pimentel/Mãe de aluno.





