/ / / Prefeito de São Luís de Montes Belos Major Eldecirio declara apoio a Caiado

Major Eldecirio anuncia apoio à reeleição do atual governador e abandona projeto eleitoral do prefeito de Aparecida de Goiânia

O prefeito de São Luís de Montes Belos, Major Eldecirio (PDT), declarou apoio à reeleição do governador Ronaldo Caiado (União Brasil). O anúncio ocorreu nesta quarta-feira, 30, durante inauguração da Policlínica Estadual da Região Oeste, um compromisso de campanha de Caiado. Eldecirio havia declarado apoio ao prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (sem partido).Durante o discurso, Major Eldecirio comentou que em primeiro momento havia declarado apoio ao prefeito de Aparecida, mas reconheceu a importância da manutenção do projeto de transformação do Estado. “Nós tomamos uma decisão, governador. Por reconhecimento e gratidão, de hipotecarmos o nosso apoio nessa candidatura”, afirmou. “Não podemos deixar de lado a sua humildade. Preciso ser grato, governador”, acrescentou, ao manifestar apoio à reeleição de Ronaldo Caiado.No último sábado, 26, durante o 1º Encontro Regional do União Brasil e Partidos Aliados, em Jaraguá, Caiado recebeu apoio dos prefeitos Vando Vitor (Palmeiras de Goiás) e Mário Macaco (Itapaci), ambos do PSDB. O evento contou com a participação de 116 prefeitos, lideranças de aproximadamente 200 municípios e milhares de militantes.Pré-candidato à reeleição, Ronaldo Caiado já tem o respaldo de nove partidos. Além do União Brasil, caminham ao lado do governador MDB, Solidariedade, PRTB, PSC, Avante, PV, PTB e Podemos (legenda que anunciou apoio a Caiado na última terça-feira, 29).