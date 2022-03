/ / / Ministro da Justiça diz que "Goiás tem sido grande parceiro na integração e nos números positivos para a segurança pública”, durante visita a Goiânia

Representante do Planalto esteve na capital para inauguração da nova sede da Polícia Rodoviária Federal em Goiás. Também presente ao evento, governador Ronaldo Caiado é homenageado pela PRF e recebe medalha Washington Luís

Durante passagem por Goiânia para a inauguração da nova sede administrativa da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Goiás, o ministro da Justiça, Anderson Torres, ressaltou os resultados alcançados pelo governo estadual no combate à criminalidade. “Fica aqui o meu testemunho: Goiás tem sido um grande parceiro na integração e nos números positivos para a segurança pública, que muito nos interessa”, afirmou Torres, nesta segunda-feira (21/3), em evento que reuniu o governador Ronaldo Caiado, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, além de autoridades da PRF e outras lideranças.Caiado também destacou a importância da sinergia entre as esferas federal e estadual para a redução nos índices de crimes. “Nossa luta ao lado da PRF vem de longa data, por reconhecer o avanço e a capacidade de vocês em implantar metodologias novas e capazes de avançar frente ao crime”, assinalou. “Quero dizer aqui, senhor ministro, da gratidão que nós, goianos, temos à Polícia Rodoviária Federal, pela interação dela com a Polícia Militar de Goiás, como também com nossa Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e o Gaeco [Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado]”, continuou Caiado.Durante a solenidade, realizada no Setor Marista, o governador foi homenageado com a medalha Washington Luís, entregue pelo titular do Ministério da Justiça (MJ), e pelo diretor-geral da PRF em Goiás, Silvinei Vasques, e que simboliza o reconhecimento às personalidades que contribuíram na promoção ou no cumprimento da missão da instituição.“Tenho certeza de que esse ano vai ser o ano com os melhores índices de produtividade da nossa instituição, pois as parcerias estão aumentando e conseguiremos ajudar muito nosso Estado e o nosso país”, frisou Vasques ao fazer um balanço da produtividade da corporação no Estado e pontuar que as metas estabelecidas pelo ministério têm sido atingidas em Goiás. A PRF é uma instituição subordinada ao MJ.O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, destacou o trabalho da PRF e das demais forças de segurança e elogiou os resultados obtidos pelas parcerias firmadas entre elas. “Sempre fui a favor de parcerias que tragam benefícios para a população. Uma sede como esta aqui na cidade de Goiânia muito nos orgulha.”