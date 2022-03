/ / Jânio Darrot e o prefeito de Trindade, Marden Júnior, declaram apoio à reeleição de Caiado

Ex-tucano reuniu lideranças políticas durante almoço em sua chácara, em Trindade, ocasião em que o prefeito Marden Júnior (Patriota) também aderiu à pré-campanha. Governador diz que união de forças ocorre na hora certa, e que “pode ser determinante para sucesso do projeto de 2022”



O ex-prefeito de Trindade, Jânio Darrot (Patriota), anunciou nesta terça-feira (22/3) seu apoio à reeleição do governador Ronaldo Caiado (União Brasil), classificado por ele como um político de credibilidade nacional. “O senhor merece respeito, tem uma história que poucos homens possuem. É um dos maiores líderes da política brasileira”, afirmou Darrot durante almoço que reuniu lideranças políticas em sua chácara na Capital da Fé.



Caiado disse que o apoio de Darrot é, até o momento, o fato mais emblemático de sua pré-campanha. “Me atrevo a dizer que pode ser determinante para o sucesso do nosso projeto de 2022”, avaliou o governador, ao lado da primeira-dama Gracinha Caiado. O pré-candidato explicou que a articulação para tal aliança vem sendo construída já há algum tempo, com a participação de amigos em comum. “Foi na hora certa e na data certa que aconteceu essa grande junção de forças, do Jânio e demais”, pontuou.





Quem também declarou apoio ao projeto de Caiado foi o prefeito de Trindade, Marden Júnior (Patriota). “Aliados à juventude, aliados à uma direção que vem de Deus, por meio de pessoas mais experientes. É assim que vamos construir o Estado e a cidade que nós todos queremos e necessitamos. Trindade é Ronaldo Caiado e Daniel Vilela”, mencionando o presidente do MDB Goiás, pré-candidato a vice-governador na chapa de Caiado.







O governador chamou a adesão do atual e do ex-prefeito de Trindade ao projeto político como um “marco no processo eleitoral de 2022”, e que essa decisão vai repercutir nos quatro cantos de Goiás. “Vocês alavancaram a nossa capacidade de continuar com a perspectiva real de melhorar a vida dos goianos”, garantiu. Darrot representa “mais um goiano que tem compromisso com o Estado”, continuou Caiado.



Para Darrot, caminhar ao lado do governador é motivo de orgulho. Ele lembrou que lá em 2010, quando iniciava sua trajetória política na condição de candidato a deputado estadual, já tinha Caiado como referência. “Grande líder que defendia Goiás no Congresso Nacional”, salientou. “Então, estou muito feliz de poder voltar a caminhar junto. O senhor vem demonstrando em todo Estado que veio para fazer a diferença na vida dos goianos. Está entregando obras e serviços importantes, organizou a casa”, enumerou.



Pré-candidato a vice-governador, Daniel Vilela (MDB) falou sobre sua admiração pela amizade entre seu pai, Maguito Vilela, e Darrot. E que receber apoio de pessoas públicas como ele elevam a certeza de que o projeto político liderado pelo governador Ronaldo Caiado está no caminho certo. “Estamos muito leves e felizes, porque estamos entre pessoas de bem, de bons princípios, e que querem o melhor para o nosso Estado. E essa é a grande razão dessa unidade, queremos continuar fazendo com que Goiás avance”, opinou.



Segundo o deputado estadual Francisco de Oliveira, a chapa pela reeleição de Caiado tem ficado cada dia mais forte e sólida. Citou, como exemplo, que Daniel Vilela somou bastante ao entrar para o grupo. Agora, Darrot e Marden. “É um projeto para Goiás. Sei que Caiado vai escrever seu nome, em letras garrafais, como o melhor governador que o Estado já teve”, apostou.



Compareceram ao evento o prefeito de Goianira e presidente da Associação Goiana de Municípios (AGM), Carlão da Fox; os prefeitos Pábio Mossoró (Valparaíso), Hermano de Carvalho (Aruanã), Naiçotan Leite (Iporá) e Job de Deus (Santa Bárbara). Também estiveram presentes os deputados federais Delegado Waldir e João Campos, os deputados estaduais Amauri Ribeiro, Bruno Peixoto e Tales Barreto, além de autoridades de Trindade, a primeira-dama, Dona Dorinha (mãe do prefeito Marden Júnior), o vice-prefeito, pastor Alcione, o presidente da Câmara, Weslley Bueno; vereadores e lideranças políticas regionais.