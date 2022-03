/ / / Governo convoca pessoas com 80 anos ou mais a tomar nova dose de reforço contra Covid-19

Idosos com 80 anos ou mais já podem tomar a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 nos postos de saúde dos municípios (Foto: Britto)

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) convoca todas as pessoas com 80 anos ou mais a tomar a segunda dose de reforço (4ª dose) contra a Covid-19. A estratégia foi definida pelo Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra a Covid-19 (PNO) do Ministério da Saúde (MS), com o propósito de dar maior proteção contra a doença a esse grupo específico de pessoas.

A Nota Técnica emitida na quarta-feira (23) pelo MS destaca que essa dose deve ser aplicada em todas as pessoas com 80 anos ou mais num intervalo de, no mínimo, quatro meses a partir da aplicação do primeiro reforço (3ª dose). Em Goiás, de acordo com os dados do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI), está apto a receber a segunda dose de reforço um contingente de 114.076 pessoas nessa faixa etária.

A gerente de Imunização da SES-GO, Clarice Carvalho, destaca que a secretaria tem feito todos os esforços possíveis para assegurar a vacinação desse grupo de pessoas. A exemplo das demais doses, a segunda dose de reforço está sendo aplicada nos postos de saúde de todos os municípios goianos. “Temos o compromisso de proporcionar a vacinação nos locais mais próximos às casas das pessoas”, sublinha a gerente de Imunização.

Clarice Carvalho também acentua que o PNO é dinâmico e adaptável à evolução do conhecimento científico, à situação epidemiológica verificada no País e à disponibilidade das vacinas contra a Covid-19 no Brasil, juntamente ao monitoramento da pandemia.

O MS orienta que essa dose deve ser administrada com as vacinas Comirnaty/Pfizer, Janssen ou AstraZeneca. Os municípios que têm disponibilidade de vacinas foram orientados a iniciar a aplicação a partir da publicação da Nota Técnica. Clarice Carvalho informa que na Central Estadual da Rede de Frio há doses armazenadas suficientes para o início da vacinação desse grupo.

A SES-GO também está em contato contínuo com representantes das 18 Regionais de Saúde com o propósito de orientar os municípios a darem celeridade ao processo de aplicação da segunda dose de reforço às pessoas com 80 anos ou mais. Os municípios que não têm doses disponíveis estão sendo orientados a solicitar o imunizante à Central Estadual de Rede de Frio da SES-GO.

Imunossuprimidos

Além das pessoas com 80 anos ou mais, está apta a receber a segunda dose de reforço (4ª dose) a população de imunossuprimidos, entre os quais as pessoas que vivem com câncer ou HIV/aids e as que usam medicamentos que reduzem a imunidade. A Nota Técnica sobre essa estratégia foi emitida pelo MS em fevereiro deste ano.

Clarice Carvalho também convoca toda a população goiana, de todas as idades, a completar o esquema vacinal contra a Covid-19. Os dados da SES-GO, disponíveis no Painel Covid, no site da SES-GO (www.saude.go.gov.br), revelam que 772.213 pessoas em Goiás estão com a segunda dose em atraso e que 2.476.747 estão com a dose de reforço em atraso. A vacinação, conforme a gerente de Imunização, é uma das formas fundamentais e eficazes para a prevenção da Covid-19 e os agravos causados pela doença.

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde- Governo de Goiás





About Grupo GBC