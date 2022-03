/ / / EXPOSIÇÃO UMA POR TODAS, ELAS PELA CULTURA É INAUGURADA NA CIDADE DE GOIÁS

Prefeitura de Goiás, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, traz a Exposição Uma Por Todas, Elas Pela Cultura, da Fotógrafa e Servidora Mariana Jácomo. Essa edição homenageia 28 mulheres, que representam todas as que fazem cultura no nosso Município.

A Exposição iniciou nesta quarta-feira, (23/03), e irá até o dia 11 de abril, no Auditório André Xavier Mundim na Prefeitura de Goiás, com entrada gratuita. Durante a abertura, houve o lançamento também de mais uma edição do Programa Nossa Gente, Nosso Patrimônio.







Estiveram presentes na abertura da Exposição, o Prefeito de Goiás, Aderson Gouvea, a Primeira-dama e Secretária de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Célia Mendanha, a Vice-prefeita, Zilda Lobo, Secretários(as) e Servidores(as) Municipais, os Vereadores(as) Marli Lúcia, Elenizia da Mata, Zilwimar Dantas “Tizil”, Aguinel Fonseca Filho, Alexandre de Souza Marques “Tutim”, e população em geral.

Entre as homenageadas estão:



1- Maria Luíza da Silva Oliveira – Educadora Popular de Saúde e Raizeira

2- Dona Xica – Maria das Graças Siqueira Campos – Artesã – Arte em Barro Barro

3- Alice Belle Velasco e Taline Velasco Pacheco Santana – Doceiras / Flor de Coco

4- Derci Felipe de Assis – Artesã e Benzedeira

5- Cabo Michele Borba Cardozo Lima – Banda da Polícia Militar – GO. Cidade de Goiás

6- Priscilla Mundim Barbosa – Artesã e Coordenadora do Grupo UCAPRA (União da Capoeira Angola Pro Adolescente, Educadora Popular

7- Cristina Emos da Luz – Artesã Mosaicista

8- Edinaria Beltrão – Artista Plástica

9- Marly Soares Mendanha Bavani – Artista Plástica

10- Marilena Braz Alves Soares (Leninha) – Bolo de Arroz da Dona Inês – Tradicional no Mercado Municipal de Goiás

11- Helena Leão Barbosa – Tradicional Licor do Mercado.

12- Rita de Cássia do Rosário Ferreira de Barros – Tradicional Pastelinho da Rita

13- Silvia Curado - Tradicional Alfenim

14- Cris Alves – Artista Plástica e Artesã

15- Rosângela Martins dos Santos Artesã / Ceramista

16- Marcelene Divina de Souza Camargo Cardoso – Artesã / Bonecas de Pano

17- Rosilene Nunes da Silva – Artesã / Pintura em Cêrâmica

18- Luiza Helena Pessoa Pereira - Artesã / Ceramista (Mulheres Coralinas) -

19- Goiandira de Fátima Ortiz de Camargo – Escritora, Doutora em Letras, Sócia Proprietária da Livraria Leodegária

20- Laura de Fátima Vieira Borba - Artesã / Ceramista (Mulheres Coralinas)

21- Vozes Coralinas (Representadas por: Laura Vieira, Hebe Camargo e Iolanda de Aquino)

22- Maria Alexandrina de Castro – Escritora, Contadora de História e Artista.

23- Patricia Mousinho - Fotógrafa

24- Eliana Aparecida Martins de Paula – Doceira

25- Dona Augusta Soares – Doceira

26- Jorcelina Aparecida Militão – Doceira, Bordadeira, Produtora de Rapadura e açúcar mascavo.

27- Maria Terezinha de Souza Brito - Mestre do Saber / Raizeira

28- Shirley de Oliveira Souza – Cantora e Produtora Afro. Convidamos você para fazer parte desse capítulo da história de Goiás! Visite a Exposição.



Serviço: Exposição Uma Por Todas, Elas Pela Cultura.

Data: De 23/03 a 14/04, a partir das 8h.

Local: Auditório André Xavier Mundim - Prefeitura de Goiás.



Fotos e redação: Dagmar Talga / ASCOM - Prefeitura de Goiás.



