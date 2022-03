/ / / Dia “D” de Vacinação Infantil é neste sábado 05 de Março na Cidade de Goiás

No próximo sábado, 05 de março, o Município de Goiás estará realizando o dia “D” da Vacinação Infantil. Unidades Básicas da Cidade e dos Distritos estarão abertas, para receber nossas Crianças, teremos pipoca, algodão doce e muita alegria.Em nosso município, conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde, de 1º a 19 de janeiro de 2022, foram registrados 89 casos de Covid-19 em crianças abaixo de 11 anos. Destes, 41 em crianças de até 5 anos. 63 casos foram registrados em adolescentes de 12 a 18 anos no mesmo período.Iniciamos a vacinação em crianças com 11 anos, no dia 18 de janeiro e hoje (03/03), estamos na faixa etária de crianças com 05 anos.