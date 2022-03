/ / / Caiado dá posse a Eduardo Machado na presidência do Detran-GO

Formado em Direito, Economia, Jornalismo e pós-graduado em Contabilidade Pública, o novo titular já presidiu a Metrobus e foi secretário de Estado quatro vezes

O governador Ronaldo Caiado empossou, na manhã desta terça-feira (29/3), Eduardo Machado na presidência do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO). Ele ocupa o lugar deixado por Marcos Roberto Silva, que conduzia o órgão desde o início da atual gestão. O executivo é formado em Direito, Economia, Jornalismo e pós-graduado em Contabilidade Pública. Ele foi secretário de Estado por quatro vezes e presidente da Metrobus.

“O Detran tem feito uma gestão inovadora, proba e a ideia é dar prosseguimento à gestão, encerrando o mandato da melhor maneira possível”, afirma Eduardo. Nos últimos três anos, o Departamento Estadual de Trânsito priorizou o atendimento e o respeito aos usuários. A revisão de contratos com fornecedores e cortes de taxas resultaram em economia de R$ 253 milhões para o bolso dos goianos.

Mesmo com o corte de taxa e em meio à crise econômica, a valorização dos recursos públicos possibilitou investimentos na sinalização dos municípios, educação de trânsito e habilitação de pessoas de baixa renda. De 2019 a 2021, foram investidos R$ R$ 39.070.195,48. Por meio, do programa Sinaliza Goiás todos os municípios receberão sinalização horizontal vertical e horizontal até o final do ano.

O Governo de Goiás implantou ainda o programa CNH Social, que promove a melhoria no trânsito, ao mesmo tempo em que inclui a pessoa de baixa renda. Ele já alcançou 17.034 pessoas, com investimentos de R$ 25 milhões. Neste ano, 2022 serão abertas 22.020 novas vagas, o maior número ofertado até agora, com investimentos de R$ 33,3 milhões.

Fotos: Wesley Costa