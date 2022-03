/ / / Aluguel Social chega a 10 mil atendimentos com entregas em Trindade nesta sexta/25

Famílias de Luziânia recebem cartões do Aluguel Social: 40 municípios já integram lista do programa com mais de 10 mil beneficiários

O Governo de Goiás atinge, nesta sexta-feira (25/3), a marca de 10 mil cartões distribuídos para famílias aprovadas no programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social. O número será alcançado pouco mais de quatro meses após o lançamento do projeto, em serviço de entrega em Trindade, a partir das 10 horas, com 700 famílias convocadas.

O atendimento será no Ginásio de Esportes Hugo dos Reis, no Setor Maysa 1. Ao todo, já são 40 municípios em algum estágio de atendimento no programa, entre eles alguns dos mais populosos do Estado, onde o déficit habitacional havia se acentuado nos últimos anos.

O presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab), Pedro Sales, ressalta que o projeto reflete a sensibilidade do Governo de Goiás em chegar especialmente àqueles que mais ficaram fragilizados com a atual situação pós-pandemia. “Este é o momento do Estado olhar para quem mais precisa, estruturar e manter programa de suporte para que a retomada seja rápida e da melhor maneira possível. Quanto menos cidadãos em situação de precariedade, melhor”.

Ele lembra que a iniciativa se propõe a resolver uma situação urgente de parte da população que está sem condição imediata de arcar com o aluguel da moradia e vem complementar outras políticas da atual gestão. “É preciso fomentar o desenvolvimento econômico, ao mesmo tempo em que cuidamos das pessoas que precisam da mão do Estado; é o que o governador Ronaldo Caiado tem dito incansavelmente”, pontua.

Com projeção de contemplar 30 mil lares goianos, o Aluguel Social garante segurança habitacional aos moradores em situação de superendividamento familiar e que ainda não têm casa própria. Os recursos são provenientes do Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (Protege), coordenado pelo Gabinete de Políticas Sociais (GPS), dentro do programa Goiás Social.

Ações sociais

O auxílio do Aluguel Social é concedido pelo prazo de 18 meses, com acompanhamento social, estímulo ao autossustento e à recolocação no mercado de trabalho. A atuação do Governo de Goiás é correlacionada a outras ações de políticas sociais para qualificação profissional, empreendedorismo, geração de renda, planejamento e educação financeira.

Além de Trindade, a Agehab já convocou para entrega de cartões do Aluguel Social famílias de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Formosa, Anápolis, Luziânia, Guarani, Iaciara, Novo Gama e Águas Lindas. Estão em atendimento, ainda, Senador Canedo, Rio Verde, Jataí, Itaberaí, Jaraguá e Inhumas.

Do total de 40 municípios, 15 são do Norte e Nordeste do Estado, que foram atingidos pelas fortes chuvas no início deste ano e, portanto, incluídas no decreto estadual de emergência assinado pelo governador Ronaldo Caiado. Nesses municípios, famílias que tiveram moradias comprometidas puderam se candidatar. Na Região do Vale do São Patrício, Ceres e Rialma completam o grupo de já contemplados.

Serviço

Assunto: Entrega de 700 cartões do Aluguel Social em Trindade

Data: Sexta-feira (25/3)

Onde: Ginásio de Esportes Hugo dos Reis (Rua Mangabeiras, Setor Maysa 1, Trindade - GO)

Mais informações: @agehabgoias (redes sociais) ou (62) 3096-5050/5005

Foto: Octacílio Queiroz

