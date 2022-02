/ / UPAGOYÁ denuncia caso de zoofilia que choca a população da Cidade de Goiás

Entidade independente publicou nas redes sociais no dia 09/02 uma denúncia de caso de zoofilia na antiga capital do estado. O fato teria ocorrido n

o dia 8 de fevereiro,

''Nós PROTETORES INDEPENDENTES – UPAGOYÁ, fomos informados de caso de ZOOFILIA onde o criminoso praticou violência sexual contra uma cadela em situação de rua que vive na região do Mercado Municipal. Imediatamente repassamos o caso à Policia Civil que iniciou os procedimentos para apuração e punição do criminoso. Hoje, 09/02/2022, a Prefeitura Municipal, por meio do Secretário Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, RODRIGO SANTANA, com o intuito de fortalecer as ações já iniciadas no caso, também foi a Delegacia da Polícia Civil para formalizar denúncia sobre o ocorrido, já que tudo ocorreu dentro de um dos banheiros do local''.

A publicação diz que ''os casos de zoofilia na cidade acontecem com alguma frequência, mas infelizmente mantém-se em segredo por quem testemunha tal crime, na maior parte das vezes por medo de realizar a denúncia ou por pena (pasmem) do agressor que muitas das vezes é idoso ou carente. O fato é que tal ação é crime e DEVE SER DENUNCIADO, enquanto as pessoas se calam diante de atrocidades como essas, nossos animais sofrem nas mãos de monstros, como foi esse evento aqui relatado, onde o indivíduo tem inclusive o apelido de “FULANO” CACHORRO (nome preservado por questões legais), por praticar há anos esse tipo de crime, segundo relatos de pessoas no local''.



''A população precisa ser mais responsável e denunciar os crimes presenciados para que a impunidade em crimes contra os animais deixe de ser uma rotina na cidade, como ainda é hoje''.



A cachorrinha que sofreu a agressão teve atendimento médico veterinário, foi medicada e encontra-se em Lar Temporário para tratamento, já que foi também diagnosticado que ela além da agressão possui Tumor de Sticker e receberá sessões de quimioterapia para que seja curada.