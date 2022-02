/ / Governo de Goiás inicia entrega de cartões do Mães de Goiás para mais 30 mil famílias

Nova etapa vai contemplar 151 municípios e completa cronograma inicial de atendimento a 100 mil famílias em todo o Estado. Investimento é de R$ 219 milhões. "Graças a esse programa, essas famílias podem garantir o suporte na primeira infância, que é a etapa da vida em que a criança mais precisa de segurança alimentar e apoio", destaca o governador Ronaldo Caiado

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds) e do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), inicia na próxima semana a distribuição de quase 30 mil cartões do Programa Mães de Goiás. O benefício social contempla com R$ 250 mães com filhos de até seis anos de idade e em situação de vulnerabilidade social. As novas entregas têm início na próxima segunda-feira, dia 7 de fevereiro, e seguem até o final de março, completando o cronograma inicial de atendimento a 100 mil famílias em todo o Estado.

Ao todo, 151 municípios vão receber o programa nesta nova etapa. Apenas na próxima semana serão contempladas 22 cidades, sendo elas: Mundo Novo, Novo Planalto, Mutunópolis, Estrela do Norte, Santa Tereza de Goiás, Trombas, Campinaçu, Mara Rosa, Alto Horizonte, Nova Iguaçu de Goiás, Campinorte, Uruaçu, Hidrolina, Campos Verdes, Crixás, Guarinos, Brazabrantes, Araçu, Campestre, Guapó, Damolândia e Avelinópolis.

“As mães de Goiás, com crianças de zero a seis anos de idade, não contavam com o apoio do ponto de vista de ajuda financeira para alimentação correta dos seus filhos. Agora, graças a esse programa, essas famílias podem garantir o suporte na primeira infância, que é a etapa da vida em que a criança mais precisa de segurança alimentar e apoio. Assim, garantimos o desenvolvimento cognitivo e intelectual para que, na vida adulta, essa mesma criança não fique para trás e tenha bons resultados na escola e no mercado de trabalho", destaca o governador Ronaldo Caiado.

A administração estadual encerrou o ano de 2021 com 70 mil famílias beneficiadas em 90 municípios goianos. O aporte total é de R$ 219 milhões, por meio do Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (Protege Goiás). As mulheres beneficiadas com o Mães de Goiás deixam os eventos organizados pela Seds em parceria com as prefeituras com o cartão já em mãos e saldo disponível para usar na compra de mantimentos e remédios em estabelecimentos cadastrados na cidade. As mães das cidades já contempladas que não puderam comparecer aos eventos não perdem o benefício. Em cronograma montado pela Seds, as equipes estaduais voltam às cidades para realizar a entrega dos cartões restantes.

O benefício é pago por transferência de renda direta e utiliza como base de dados o Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico). A presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), primeira-dama Gracinha Caiado, destaca que o programa dialoga com o plano estratégico da área social da administração do Estado e garante renda extra a quem mais precisa do poder público. "Investir nas mães de Goiás é investir em todo o Estado. Investir em nossas mães é investir na primeira infância e na família goiana", enfatiza. "Este é um programa que não há favorecimentos, nem conchavos. É um direito de todos e não de escolhidos", completa Gracinha ao destacar que todas as mulheres com filhos entre zero e seis anos que estão no CadÚnico e vivem em situação de extrema pobreza são contempladas, sem qualquer distinção.

O Mães de Goiás visa garantir segurança alimentar, fomentar renda, oferecer qualidade de vida e assegurar a permanência das crianças nas escolas, além de movimentar a economia dos municípios goianos. Ronaldo Caiado assegura que o Mães de Goiás é uma política social instituída no Estado em prol das famílias goianas. “Acreditem: esse programa não é transitório. Enquanto o filho de vocês não alcançar seis anos, ou os outros que vierem, ele receberá todo mês R$ 250 para alimentação”, destaca o governador.

O período de permanência no Mães de Goiás é de 12 meses, prorrogável até 36 meses, desde que cumpridos os compromissos assumidos no ato de adesão. Para isso, as mães devem atualizar as informações no CadÚnico e manter a carteira de vacinação dos filhos em dia, de forma a atender os critérios do Ministério da Saúde. No caso de gestantes, é necessário realizar todo o acompanhamento médico relativo ao pré-natal e também aos primeiros seis meses de vida da criança. "Este cartão representa a tranquilidade para as mães goianas. É um recurso que ajuda a colocar comida na mesa e possibilita um recomeço diante deste momento desafiador que estamos vivendo”, avalia o titular da Seds, secretário Wellington Matos.

Fotos: Gabinete de Políticas Sociais





