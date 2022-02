/ / / Goiás alcança redução recorde em indicadores de crimes violentos em 2021

Dados do Observatório de Segurança Pública apontam menores índices já registrados no Estado. Desde início da gestão, homicídios caíram 41,8% e latrocínios foram reduzidos em 67,6%









Os indicadores do Estado são os menores já registrados desde o início da aferição pelo Observatório de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO). O comparativo de 2021 com o ano de 2018 indica diminuição de 43,5% nos casos de CVLI, enquanto as ocorrências de CVP reduziram 68,8%. O paralelo entre 2018 e 2021 demonstra queda de 81,3% no roubo de veículos, 70,3% no roubo a transeuntes, 68,5% no roubo em comércios e 58% no roubo em residências.



A apresentação dos dados foi realizada pelo titular da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-GO), Rodney Miranda, que creditou o resultado alcançado ao suporte do chefe do Executivo. “Temos apoio incondicional do governador, do governo como um todo nas ações. É um trabalho sério, organizado e de integração, que não é só no papel”, pontuou ao ressaltar que, além das forças de segurança, o Ministério Público e Poder Judiciário também contribuíram para o resultado.



O chefe da SSP-GO também ressaltou o combate aos crimes no campo. “Temos quadrilhas especializadas que estão sendo desmontadas e que agiam, até essa nossa ação contundente, livremente, aterrorizando os nossos produtores. Aqui não tem espaço para quem comete crime”. Ele lembrou ainda os R$ 18 milhões em investimentos, aplicados nos últimos três anos, no sistema prisional.



O balanço da SSP-GO aponta ainda que, em 31 municípios goianos não foi registrado nenhum caso de crime violento. A abrangência é quase o dobro do verificado em 2020, quando 16 cidades não tiveram crimes violentos. Ao longo de 2021, o Estado de Goiás teve 22 dias sem nenhum registro de homicídios e outros 21 sem Crimes Violentos Letais Intencionais.



Acompanharam a divulgação dos índices, o deputado federal delegado Waldir Soares; os deputados estaduais, Coronel Adailton, Amauri Ribeiro e Humberto Aidar; além do secretário estadual de comunicação, Gean Carlo Carvalho e o superintendente do Procon Goiás, Alex Vaz.



O governador Ronaldo Caiado participou, nesta segunda-feira (14/02), da apresentação do balanço de indicadores de criminalidade referentes ao ano de 2021, no Auditório Mauro Borges, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia. Os registros evidenciam queda contínua dos crimes violentos nos últimos três anos, com os menores índices já aferidos na série histórica. Os dados mostram uma tendência de redução, verificada desde 2019, início da atual gestão do Governo de Goiás.Em 2021, os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) caíram 18,32% em comparação aos números de 2020. A taxa compreende as ocorrências de homicídio doloso (18,4%) e latrocínio (26,1%). Houve queda também nos Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVP), que apresentaram recuo de 25,5% no último ano. Destacam-se as quedas de incidências de roubos em residências (-28,5%), em comércio (-28%), de veículos (-25,5%) e a transeuntes (-25,1%).Segundo Caiado, o resultado mostra os efeitos da integração entre as forças policiais, que agem baseadas em inteligência. “Em todas áreas tivemos queda e hoje somos referência nacional, a melhor segurança pública do país”, afirmou. “Isso é em decorrência do apoio do governo a todas as corporações para que possam agir com independência. E o secretário, a cada dia, articula as ações e participa de todas”, reforçou.Desde que Ronaldo Caiado assumiu o Governo de Goiás, em 2019, os homicídios caíram 41,8% e os latrocínios foram reduzidos em 67,6%. Aliado a isso, o Estado alcançou percentual de 60,15% em resolutividade dos crimes de homicídios. O governador disse que a segurança pública é um ponto de sustentação em sua gestão. “Todos nós reconhecemos a eficiência de vocês. São orgulho da população de Goiás”, afirmou se dirigindo aos integrantes das forças de segurança. Ele estava acompanhado da coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais e presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), primeira-dama Gracinha Caiado.