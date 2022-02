/ / Dois anos da fundação da Cooperativa Recicla Tudo na Cidade de Goiás

Fotos: Arquivo Coletivo Recicla Goiás.









Nesta semana a Cooperativa Recicla Tudo em Goiás comemorou 02 anos de existência no Município de Goiás.A existência da Cooperativa de Trabalho Recicla Tudo além de representar, a esperança de que outra forma de organizar as relações de trabalho comprometida com o ambiente é possível e necessário, também representa o compromisso comunitário em promover uma mudança de hábitos. Uma mudança de cultura. Uma mudança preocupada com a destinação do “lixo”, com o ambiente, com a saúde coletiva, que passa cotidianamente a rever seus hábitos de consumo e lembrar que na ponta desse processo sempre tem pessoas e ambientes sendo afetados diretamente.Muitas mentes, corações e comprometimentos fizeram e fazem essa ação comunitária se tornar realidade.Parabéns a todos(as) que estão na Cooperativa, a todos(as) que entraram e saíram, a todos(as) que apoiam e se comprometem, seja separando em casa seus resíduos recicláveis, seja na gestão pública, seja cobrando e agindo para que esta política pública se efetive.A Coleta Seletiva Solidária é uma conquista comunitária de todos(as) que vivem em Goiás.Agradecemos a todos(as) que trabalham com os resíduos sólidos, em especial, aos catadores e catadoras de materiais recicláveis da Cooperativa Recicla Tudo.