/ / Cidade de Goiás - Vacinar contra a COVID-19, Direito das Crianças, Dever dos Pais e Mães

A ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou, em 16 de dezembro de 2021 a vacinação em crianças de 05 a 11 anos.



Foram autorizadas inicialmente para serem aplicadas a vacina da Pfizer-BioNtech e posteriormente da CORONAVAC.



No município de Goiás a vacinação em crianças com 11 anos, teve início no dia 18 de janeiro e hoje (07/02), já estamos na faixa etária de crianças de 06 anos.







Já aplicamos uma quantidade de 625 unidades, em um universo estimado de 1.210 crianças nesta faixa etária, perfazendo um percentual de 52% de crianças vacinadas com a 1ª dose.



Apesar de várias entidades no Brasil e no Mundo, aprovarem e indicarem a vacinação em crianças, podemos citar a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), Associação Médica Brasileira (AMB), Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), países como Estados Unidos, Alemanha, Canadá, Espanha, Chile, Cuba, Grécia, que já estão vacinando suas crianças, infelizmente ainda temos muitas Fake News que atrapalham esse processo.



De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), os hospitais estaduais de Goiás registraram, na ultima quinta-feira (03/02), 100% de ocupação nos leitos de UTI pediátrica para casos de covid-19.







Isso acontece também nas enfermarias pediátricas, de acordo com o mesmo órgão, a taxa de ocupação de casos de covid-19 em hospitais estaduais também é preocupante, chegando a 97% na última quinta (03/02).



Diante dos Fatos e dados, a vacina salva vidas. Hoje, de acordo com informações da ANVISA, cerca de 80% das pessoas que estão ocupando leitos de UTI, são de pessoas não vacinadas ou com ciclo incompleto de vacinação.



Neste sentido, precisamos proteger as crianças, não deixem para depois, agende a vacina em uma das Unidades Básicas de Saúde em Goiás, Dr. Odilon Camargo (Santa Bárbara - 3371-7729) e Altair Veloso (Papyrus - 3371-7707).



Texto: Ascom – Prefeitura de Goiás.

Fotos: Auristela Afonso da Costa/UEG, Marcelo Rosa e Dagmar Talga/Ascom – Prefeitura de Goiás.

