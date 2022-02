/ / CIDADE DE GOIÁS - CULTURA E NATUREZA

A Cidade de Goiás foi reconhecida pela UNESCO como Patrimônio Mundial em 14 de dezembro de 2001, em função de ter preservado a história da ocupação da região central do Brasil, as manifestações culturais do seu povo, com forte influência africana e indígena, a arquitetura, a paisagem e o traçado urbano ao longo dos seus quase 300 anos. Mas além de Cidade Mãe do Estado de Goiás e berço da cultura do povo goiano, a antiga Vila Boa abriga ainda, importantes áreas remanescentes do cerrado em bom estado de conservação.





A Serra Dourada, protegida desde 2003 pelo Parque Estadual Serra Dourada, preserva um dos últimos repositórios da rica biodiversidade deste bioma, ameaçado pela expansão desordenada das monoculturas e da pecuária. O Município possui 5 unidades de conservação: o Parque Estadual Serra Dourada - PESD, a APA - Súlivan Silvestre, a Reserva Biológica Prof. José Ângelo Rizzo, o Parque Municipal da Estrada Imperial e a ARIE - Área de Relevante Interesse Ecológico de Águas de São João. O cerrado da região abriga rica biodiversidade de espécies frutíferas e medicinais e o ecoturismo vem se despontando como uma das alternativas para conciliar desenvolvimento sócio econômico com preservação ambiental.



E neste sentido, a Cidade de Goiás, Patrimônio Mundial não realizará o tradicional carnaval este ano em função da Pandemia da COVID-19, mas a cidade estará aberta para receber àqueles(as) que queiram desfrutar do feriado em um ambiente de tranquilidade e bem viver. Todos os museus, bares, restaurantes, hotéis, pousadas e atrativos turísticos, estarão funcionando normalmente de sexta (25/02) a terça-feira (01/03) para receber todos(as) os(as) visitantes. É o Carnaval do respeito à Vida!!!



Sejam bem vindos(as) à Cidade de Goiás Patrimônio Mundial!!!



Texto: Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Ascom - Prefeitura de Goiás.

Fotos: Dagmar Talga/ Ascom - Prefeitura de Goiás.

