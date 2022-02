/ / Atenção Contribuintes fique atento ao calendário fiscal da Cidade de Goiás

A Prefeitura de Goiás está disponibilizando a toda a comunidade Vilaboense, o Calendário Fiscal deste ano de 2022, para que o(a) contribuinte possa se planejar e quitar com descontos os impostos e taxas Municipais.

Só com o pagamento dos impostos e taxas Municipais feito pelos(as) contribuintes, que é possível ajudar a Prefeitura a manter a iluminação pública, a limpeza e coleta do lixo, a revitalização e manutenção das praças e logradouros públicos, na pavimentação das ruas e recuperação das estradas e em várias áreas do Município.

Este ano o boleto para pagamento de taxas e impostos somente poderá ser retirado pelo site da prefeitura Municipal, através do link: www.prefeituradegoias.go.gov.br, pelo Zap da arrecadação 3371-7724, apontando também seu celular para o QR Code do card ou diretamente na Prefeitura de Goiás.

Abaixo o(a) contribuinte tem o resumo de todas os impostos e taxas, com as respectivas datas de quitação e descontos possíveis.

• Impostos

Pagamento, em parcela única, com desconto de 10% (dez por cento) até dia 31 de março de 2022.

Obs: pode ser parcelado, em até 10(dez) vezes, com o pagamento da 1ª parcela até o dia 31 de março de 2022.

Pagamento todo dia 10 de cada mês.

Pagamento anterior à transmissão do imóvel.

Pagamento até o dia 28 de fevereiro de 2022 (para Estabelecimentos em Funcionamento).

(Mercado e Outros)

Pagamento todo dia 10 de cada mês.

Taxas como de Licença Ambiental, Uso do Solo, de Localização, de Obras, etc., o pagamento deve ocorrer no ato do requerimento ou da concessão da licença.



Texto: Ascom – Prefeitura de Goiás.

Card: Jânio Roriz.

Informe publicitário.





