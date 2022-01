/ / / Vacinação contra a Covid-19 em crianças de 11 a 5 anos é iniciada em Goiás

A vacinação pediátrica na cidade de Goiás, que teve início na terça-feira/19, deve contemplar primeiramente crianças na faixa etária de 11 anos, sendo reduzida conforme o avanço da vacinação, até alcançar crianças de 5 anos. A aplicação ocorrerá em duas doses até o momento, com o intervalo de 8 semanas (56 dias). No município, foram registrados 157 casos positivos na última segunda-feira/17, e na terça/18, 117 positivos,

e na quarta/19, 101 casos positivos para a Covid-19.





Em crianças, o imunizante da Pfizer possui dosagem e composição diferentes da utilizada na dose para maiores de 12 anos. Para receber o imunizante, a criança deve estar acompanhada com os pais ou responsáveis legais, munida de documento que comprove a idade, cartão do SUS e caderneta de vacinação. A plataforma oficial da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás (SES-GO), informa que desde de 12 de janeiro, enfermarias públicas que tratam crianças com Covid se encontram com 100% de taxa de ocupação.







Por João Pedro Felix

ASCOM-CNN

