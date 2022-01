/ / Na Cidade de Goiás homenagem ao ilustre Sr. Domingos, 92 anos de paixão pela família e o futebol

Vilaboense ilustre, não há quem não o conheça, que não simpatize e não admire, Domingos de Vellasco Britto, ou Sr Mingo, Domingos de Britto entre outros. Nascido na Cidade de Goiás em 08 de janeiro de 1929, filho do casal, Sra Lyrces Maria de Vellasco Britto e Sr Inácio de Araújo Britto (Nego Fiscal), casado com a Sra Jesina Pereira de Britto com quem teve 10 filhos formando uma família maior ainda com a chegada de 6 genros, 4 noras, 23 netos e 27 bisnetos.





Servidor Público Municipal Aposentado, deixando um legado de honestidade, dedicação e amizade, foi coroinha na Igreja Católica e estudou até o terceiro ano do ensino médio. Mas, o que mais orgulha em dizer, é de sua história com o futebol, uma paixão do Sr Mingo, torcedor apaixonado do Botafogo de Futebol e Regatas e do Goiás Esporte Clube, foi também atleta de futebol, defendendo as cores do saudoso Independente Esporte Clube da Cidade de Goiás onde colecionou várias conquistas.





O futebol é tão presente na vida do Sr Domingos, que ele sempre nutriu uma vontade de formar um time de futebol com seus filhos e netos, o que, por capricho do destino, apesar de ter uma família unida, não foi possível no formato que desejava. Como forma de mais uma merecida homenagem, no dia 08 de janeiro de 2022, o tão desejado momento vai chegar, em uma partida festiva de futebol o Sr Domingos vai assistir (com toda certeza até orientar) seus netos, filhos e genros entrarem em campo, homenageando e agradecendo pela dedicação e amor que sempre reservou à família.





Muito merecida essa homenagem, o reconhecimento, a gratidão promovida diante dos 92 anos de uma vida íntegra e honrada, dedicada à família, ao trabalho e aos amigos. Aproveite muito esse momento e vida longa ao Sr Domingos de Britto.





Por Henrique Vidigal

About Grupo GBC