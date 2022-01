/ / Mesmo sem decisão final, Carnaval de rua em Goiás deve ser suspenso por descontrole da pandemia

Conhecido por todo o estado de Goiás, o tradicional carnaval de rua da cidade de Goiás deverá ser mais uma vez suspenso, em decorrência do crescente números de casos de Covid-19 - e, em consonância, com o surgimento da variante Ômicron e da expansão da gripe H2N3. Na tarde desta quinta-feira/06, Aparecida de Goiânia registrou a primeira morte pela nova variante, levando a óbito um homem de 68 anos, hipertenso e portador de “doença pulmonar obstrutiva crônica”.

“A persistir a situação que está, fica praticamente inviável. A gente só vai realizar se tiver uma redução drástica”, declarou o prefeito da cidade, Aderson Liberato Gouvea (PT).

Na primeira semana de 2022, em apenas seis dias foram registrados 143 casos confirmados de Covid-19, com 52 casos positivos apenas na última quarta-feira/05 e 45 somente ontem quinta/06. A Prefeitura de Goiás declarou que ainda não existe um posicionamento firmado, mas que, irá agir de acordo com a orientação da secretaria municipal de Saúde e do comitê de enfrentamento à Covid-19.

Não realizar o carnaval vem sido uma decisão decorrente não somente no estado de Goiás, mas também em todo o país, a exemplo da Prefeitura de São Paulo, que recentemente anunciou o cancelamento do carnaval de rua na capital. Porém, os desfiles das escolas de samba devem acontecer entre os dias 25 e 28 de fevereiro, a depender do aceite de protocolos sanitários que serão determinados pela gestão.

Por João Pedro Felix

ASCON-CNN

