/ / / Governo de Goiás abre inscrições para 18 mil vagas em cursos gratuitos nos Colégios Tecnológicos

Alunos de capacitação e qualificação optam por aula presencial, oferecida em 16 municípios goianos, ou on-line. Editais e formulário para inscrição podem ser acessados no site cotec.org.br

O Governo de Goiás, via Secretaria de Estado da Retomada (SER), abriu inscrições para cerca de 18 mil vagas em cursos de capacitação e qualificação nos Colégios Tecnológicos de Goiás (Cotecs), por meio de parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG). Os cursos têm duração entre 40 horas e 240 horas, são totalmente gratuitos e contam com certificação.

As inscrições para qualificação ficam abertas até 27 de janeiro. Já para os cursos de capacitação, vão até o dia 29 de março. Para participar, o interessado precisa ter 16 anos completos e concluído o Ensino Fundamental. Os editais, assim como os formulários para inscrição, podem ser acessados no site cotec.org.br.

Os interessados poderão optar por cursos ofertados de forma presencial, com aulas ministradas em sala de aula nas unidades dos Cotecs, e on-line, que são as aulas ao vivo, realizadas via internet. Corte e Costura, Rotinas Administrativas, Serviços de Beleza, Finanças Pessoais e Técnicas Culinárias são alguns dos cursos ofertados.

Os cursos presenciais são disponíveis para moradores dos seguintes municípios: Anápolis, Caiapônia, Catalão, Ceres, Cristalina, Formosa, Goianésia, Goiânia, Goiás, Goiatuba, Jaraguá, Palmeiras de Goiás, Piranhas, Porangatu, Santa Helena de Goiás e Uruana.

Os documentos necessários para pessoas acima de 18 anos são CPF, RG, e-mail válido para contato e número de telefone. Aqueles que ainda não possuem 18 anos precisam dos seguintes documentos: CPF próprio e do responsável ou tutor legal, RG próprio e do responsável ou tutor legal, e-mail válido para contato e o número de telefone do responsável ou tutor legal.

Uma novidade deste novo edital é a criação contínua de turmas. Dessa forma, as inscrições ficarão abertas por mais tempo e sempre que um curso atingir o número necessário de inscritos para abrir uma turma, uma nova turma será criada. Sendo assim, o edital não formará apenas uma turma para cada curso, mas sim o número de turmas necessárias para cumprir a demanda dos interessados.

Os Colégios Tecnológicos de Goiás estão presentes em 16 municípios do Estado, alcançando diversas áreas que poderão se desenvolver e crescer com a oferta de cursos que conversam com a sua realidade. Um dos objetivos dos Cotecs é justamente formar cidadãos para que estes possam auxiliar no desenvolvimento dos seus espaços.

Foto: Priscilla Barros





